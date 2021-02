Nuovo video impazza su Tiktok: una "ceretta facciale"

Un nuovo video impazza sul social Tiktok e sta registrando, giorno dopo giorno, sempre più visualizzazioni e apprezzamenti, pur avendo un contenuto controverso e dall’alto rischio di emulazione: una “ ceretta facciale ”. Il clip in questione immortala infatti un barbiere intento a praticare tale doloroso trattamento ad alcune persone e sta diventando ormai virale su tutte le piattaforme digitali. Anche se la ripresa incriminata non costituisce una vera e propria sfida (challenge) per gli utenti di Tiktok, ha comunque già suscitato grande preoccupazione, per il fatto che molti internauti potrebbero decidere di imitare il pericoloso gesto compiuto da quel barbiere davanti agli obiettivi delle videocamere.

Nel dettaglio, l’ideatore-protagonista dei clip che stanno impazzando attualmente sui social è un barbiere olandese che si fa chiamare Kapsalon Freedom. Nelle immagini da lui girate, sempre più diffuse su Internet, si vede questi che sparge sul volto di alcune persone una cera calda di colore verde, che va a coprire integralmente orecchie, occhi, bocca, naso. Una volta applicata, la rimuove come se fosse una maschera, con un deciso strappo. In alcune immagini realizzate sempre da Kapsalon si vede la cera entrare addirittura nei padiglioni auricolari e nelle narici, venendo quindi estratta da queste ultime grazie ad alcuni cotton fioc e tirandola via con forza. A seguire l’attività sul web del barbiere sono ben 900mila internauti, che provvedono puntualmente a inondare di apprezzamenti e commenti i clip regolarmente pubblicati da Kapsalon.