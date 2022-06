Occhi irritati, gola che brucia, nausea: paura al parco acquatico. Cosa è successo

Il parco acquatico Waterworld, uno dei più grandi di quelli presenti del Regno Unito, nella giornata di ieri era stato evacuato dopo che diversi visitatori hanno lamentato bruciori e irritazioni agli occhi e alla gola, oltre a un senso di nausea. Decine le ambulanze e le equipe mediche che sono dovute intervenire per soccorrere le persone che si sentivano male.

Evacuato il parco

Su Twitter, il West Midlands Ambulance Service ha reso noto: “Abbiamo diverse ambulanze e risorse specializzate a Waterworld, Stoke-on-Trent con @StaffsFire e @StaffsPolice. Stiamo valutando un certo numero di persone che riferiscono di sentirsi male. Si prega di evitare l'area per consentire al personale del 999 di occuparsi dell'incidente. Seguiranno ulteriori informazioni”. In seguito, un portavoce delle forze dell’ordine inglesi aveva dichiarato che agenti di polizia erano in quel momento presenti al Waterworld, in Festival Way, così come i colleghi dello Staffordshire Fire and Rescue Service e anche i paramedici si trovavano sul posto a seguito delle segnalazioni di malessere che hanno accusato alcuni visitatori del parco acquatico. Subito dopo è stato spiegato che i visitatori hanno segnalato irritazione agli occhi e alla gola, oltre a un senso di nausea. Infine è stato comunicato che “l'edificio è stato evacuato per precauzione. I servizi di emergenza hanno sotto controllo l'incidente e invitano il pubblico a evitare l'area. Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione in questo momento”.

Le indagini sulle cause

Waterworld è un parco acquatico che si trova nello Staffordshire, e precisamente è situato a Festival Park, Stoke-on-Trent. Sono oltre 400mila i visitatori che attira ogni anno. Nella giornata di ieri il parco di divertimenti è stato però evacuato in via precauzionale, e poi chiuso, per permettere il soccorso delle decine di persone che si erano sentite male dopo essersi bagnate con l’acqua nelle piscine e sugli scivoli. All’interno del parco acquatico tropicale al coperto, che era stato inaugurato nel 1989, sono presenti tre piscine e 20 scivoli. Serviranno ulteriori indagini per cercare di capire le cause che hanno portato molti visitatori ad accusare sintomi di malessere. Il Waterworld Aqua Park è aperto tutto l’anno e viene pubblicizzato come un'avventura epica per tutta la famiglia, grandi e piccini, con oltre 30 diverse giostre e attrazioni tra cui Thunderbolt, il primo acquascivolo a caduta con botola del Regno Unito.