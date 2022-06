"Sarà inscenato un infarto...": cosa rischia Putin

Il tumore al pancreas di cui soffrirebbe Putin non è l'unico problema per il presidente russo: adesso dovrà pensare a guardarsi le spalle ancor più che in passato. Un'importante indiscrezione pubblicata dal The Sun afferma che lo Zar potrebbe essere ucciso dai suoi stessi servizi di sicurezza e sarebbe inscenata una morte causata dalle sue condizioni precarie di salute, come ad esempio un infarto, per coprire la reale causa e dar modo ai colpevoli di farla franca.

Perché uccidere Putin

Il motivo principale, secondo il dottor Thornton, docente in materia di conflitti e sicurezza al King's College di Londra, è presto detto: al tabloid britannico ha raccontato che i generali militari russi stanno perdendo la pazienza sia perché il conflitto in Ucraina non va, da sempre, come preventivato, ma anche perché non starebbe facendo nulla per vincere una guerra in Donbass che adesso si sta mettendo bene per i russi. " L'Fsb pensa che Putin debba essere rimosso perché è diventato morbido con l'Ucraina ", ha dichiarato. " Si è ritirato da Kiev. Si sta concentrando solo ora sul Donbass ".

"Sanno fare le cose in segreto"

Thornton ha poi aggiunto che l'Unità di intelligence militare russa, il Gru, sarebbe in grado di rimuovere facilmente Putin e potrebbero decidere di farlo molto presto se le truppe russe nell'Ucraina orientale dovessero arrancare. " Hanno l'intelligenza per farlo. Se vuoi condurre un colpo di stato a palazzo, vuoi mantenerlo molto segreto e molto silenzioso " e il Gru avrebbe mezzi e strumenti per farlo. Anche perché, diciamoci la verità, non è che allo Zar siano rimasti così tanti amici all'interno del Cremlino a parte i due-tre fedelissimi i quali, comunque, potrebbero essere i presidenti del domani. L'esperto ha poi dichiarato che alcuni alti ufficiali della sicurezza potrebbero avvicinare Putin con un ultimatum in cui gli si chiede di lasciare l'incarico da presidente o richiare la vita.

Cosa si direbbe alla gente

Anche in questo caso, in pieno stile propagandisto e menzognero, ai moscoviti e i russi in generale gli si racconterebbe un'enorme bugia. " Poi fai dire alla televisione che Putin non sta bene e poi hai un nuovo leader ", ha spiegato il docente. Chi di dovere propaganderebbe il seguente messaggio: " Il povero signor Putin ha avuto un infarto per tutto lo sforzo della sua operazione militare speciale " e la gente abboccherebbe alla menzogna. Questa situazione si è creata a causa delle crescenti pressioni da parte dei suoi generali per ribaltare drasticamente la sua disastrosa campagna militare in Ucraina. Ricordiamo che i russi hanno perso più di 30mila soldati oltre a migliaia di mezzi bellicci distrutti dall'esercito di Zelensky. Dopo più di 100 giorni dall'inizio del conflitto, la Russia non ha ancora raggiunto nessuno dei suoi principali obiettivi militari.

Chi sarebbe il sostituto