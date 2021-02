Ora anche la matematica diventa "razzista" e "suprematista"

Il politicamente corretto assume toni sempre più grotteschi. Dimenticatevi ciò che ci hanno insegnato a scuola: secondo l'ultima follia antirazzista proveniente dagli Stati Uniti e dalle scuole più liberal, la matematica è un'opinione perché insegnare agli studenti a cercare il risultato corretto in un problema di matematica o in un'espressione diventa sinonimo di suprematismo bianco. Come riporta Fox News, stati a guida democratica come l'Oregon stanno promuovendo un programma per insegnanti che cerca di debellare il " razzismo in matematica ". Il Dipartimento dell'Istruzione dell'Oregon (Ode) ha recentemente invitato gli insegnanti a registrarsi a un corso di formazione che incoraggi l'" etnomatematica " che sostiene, tra le altre cose, come la " supremazia bianca " si manifesti nel concentrarsi sulla ricerca della risposta corretta. Tutto è relativo, insomma, chi lo dice che 2+2 fa 4?

Il corso è pensato per gli insegnanti delle scuole medie e ha come obiettivo quello di " smantellare il razzismo in matematica ". " Il concetto che la matematica sia puramente oggettiva è inequivocabilmente falso, e insegnarla lo è ancora di meno ", si legge nel documento, la cui veridicità è stata confermata da Fox News: i promotori difendono il programma educativo, affermando che " aiuta gli educatori ad apprendere strumenti chiave per il coinvolgimento, sviluppare strategie per migliorare risultati equi per studenti di colore, latini e appartenenti alle minoranze ". La convinzione che esista qualcosa di "oggettivo" è, secondo i promotori del corso, un modo di pensare tipicamente suprematista e razzista. Invece di concentrarsi su una risposta giusta, s'incoraggiano gli insegnanti a " trovare almeno due risposte che potrebbero risolvere il problema ". Viene poi chiesto a questi poveri insegnanti delle medie di " identificare e mettere in discussione i modi in cui la matematica viene utilizzata per sostenere le opinioni capitaliste, imperialiste e razziste ".