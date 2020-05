Adesso Twitter censura Trump. The Donald fa guerra ai social

Durissimo scontro fra Twitter e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La diatriba si è aperta dopo che il social network, per la prima volta, ha definito i tweet di Donald Trump " potenzialmente fuorvianti ". Ira del presidente del americano, che ora minaccia di regolamentare i social colpevoli, a suo dire, di non essere imparziali e di "punire" gli utenti più conservatori. " I repubblicani - scrive oggi il presidente - sentono che le piattaforme dei social media mettono completamente a tacere le voci dei conservatori. Faremo dei regolamenti oppure li chiuderemo perché non possiamo permettere che questo accada. Abbiamo visto cosa hanno cercato di fare, e non gli è riuscito nel 2016. Non possiamo permettere che ciò accada di nuovo, in maniera più sofisticata. Proprio come non possiamo permettere che elezioni via posta diventino un metodo radicato nel Paese ".

Nei giorni scorsi Twitter aveva provato a "correggere" il presidente americano. Come spiega La Repubblica, martedì Twitter aveva messo in evidenza due dei tweet di Trump che affermavano come le votazioni per posta avrebbero portato a una diffusa frode degli elettori, aggiungendo che la società avrebbe introdotto messaggi per combattere disinformazione e fake news. " Scopri i fatti relativi alle votazioni per corrispondenza ", si poteva leggere sotto ogni tweet. La proposta del voto per posta arrivava dal governatore della California Gavin Newsom ed altri suoi colleghi democratici. " Trump ha fatto dichiarazioni infondate sostenendo che il voto per posta comporterà brogli da parte degli elettori " o " elezioni falsate ", è stata la conclusione del social media.