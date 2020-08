Parla l'ex amante di Juan Carlos: "Il re mi regalò 65 milioni di euro"

A pochi giorni dalla “fuga ” di Juan Carlos ad Abu Dhabi, ecco che l’ex amante del re emerito racconta particolari che potrebbero inguaiare ulteriormente la situazione dell’ex sovrano spagnolo. La bionda Corinne Larsen ha affidato le sue rivelazioni alla Bbc, a cui ha raccontato che Juan Carlos voleva sposarla e che le fece un “generoso” regalo da 65 milioni di euro provenienti da un misterioso conto corrente saudita, versati su un conto delle Bahamas.

L’intervista della Larsen contribuisce ad agitare le acque della monarchia spagnola, che ultimamente sta vivendo un difficile momento, a causa delle indagini che la procura svizzera e quella spagnola hanno avviato sugli strani movimenti finanziari dell’ex sovrano. “Ridevamo così tanto insieme. Avevamo tanti interessi in comune: la politica, la storia, il cibo eccellente, i vini” , racconta l’elegante Larsen, parlando dei tempi felici della relazione con il più anziano, ma affascinante sovrano di Spagna. La scintilla tra i due scoccò ad una battuta di caccia nel 2004, quando il re, famoso per essere un don Giovanni, rimase stregato dagli occhi blu della donna. Seppur sposato con la regina Sofia, Juan Carlos disse alla Larsen di non preoccuparsi e che “avevano un accordo matrimoniale per rappresentare la corona, ma conducevano due vite separate ”. “ Juan Carlos era appena uscito da una relazione durata vent’anni ”, prosegue la Larsen. La coppia inizia una relazione sotto gli occhi di Sofia, moglie devota di un uomo, che non le nascose mai le sue scappatelle. Corinna diventa così intima a corte, che conosce anche i tre figli del re, il quale a sua volta frequenta i figli della sua amante.