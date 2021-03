Il patto segreto sull'intervista di Harry e Meghan se Filippo fosse morto

L’intervista a Harry e Meghan non è piaciuta agli inglesi. La popolarità dei Sussex, infatti, è crollata miseramente. Secondo un sondaggio di YouGov, riportato dal Daily Mail, il 48% degli intervistati ha un’opinione negativa sul principe Harry, mentre il 58% nutre diffidenza nei confronti di Meghan Markle. Una delle cose che gli inglesi proprio non sono riusciti a digerire è il fatto che l’intervista con Oprah sia andata in onda nonostante le condizioni di salute precarie del principe Filippo.

I sudditi di Sua Maestà reputano il comportamento di Harry, Meghan e dell’emittente CBS irrispettoso e insensibile verso il duca di Edimburgo. I soldi della pubblicità, l’attenzione internazionale non possono certo essere una giustificazione. Per i cittadini britannici il profitto doveva giustamente fermarsi di fronte a una questione famigliare così delicata e privata. Stando alle dichiarazioni rilasciate alla trasmissione radiofonica SiriusXM dalla giornalista Gayle King, amica dei duchi e della Winfrey, i fatti non si sarebbero svolti proprio così.

La King difende Harry e Meghan, rivelando: “Tutti sanno che l’intervista è stata registrata prima del ricovero del principe Filippo. Se gli fosse successo qualcosa, Dio non voglia, non sarebbe andata in onda in quel momento specifico. C’era un accordo con le emittenti” . Pare, quindi, che i duchi di Sussex non siano stati del tutto indifferenti alle sorti del principe Filippo. Questa difesa, però, funziona solo a metà. Sembra ovvio che, se al marito della Regina fosse accaduto il peggio, l’intervista sarebbe stata rinviata. Doveva esserlo. Ci mancherebbe altro. La mancanza di tatto, però, rimane. Bisognava attendere per forza un’eventualità così tragica per posticipare il programma?

Per fortuna è andato tutto bene. Il principe Filippo è uscito dall’ospedale King Edward VII lo scorso 16 marzo, dopo 28 giorni di degenza e ora trascorrerà la convalescenza accanto alla regina Elisabetta. A questo proposito c’è anche un altro dettaglio fondamentale. Per proteggere il duca di Edimburgo, evitargli scossoni emotivi e fargli trascorrere il periodo di recupero in tranquillità, la royal family non gli avrebbe raccontato tutti i dettagli relativi all’intervista dei Sussex.

Ad Australia’s 9 Honey l’esperta Katie Nicholl ha spiegato: " La famiglia tiene molto al fatto che non sia a conoscenza dell’intera portata dell’intervista” ma, aggiunge, “è stato impossibile evitarlo completamente” . C'era da aspettarselo. Le notizie sono molte e arrivano velocemente ovunque. Inoltre le rivelazioni di Harry e Meghan hanno sollevato un tale scompiglio che sarebbe stata un’impresa persa in partenza cercare di nascondere il polverone sotto ai tappeti del Castello di Windsor. La Nicholl prosegue: “Sono stati compiuti sforzi per proteggerlo dalle ripercussioni” perché “so che la famiglia è sollevata dal fatto che sia a casa, ma anche profondamente preoccupata per la sua salute”.