​Ora Carlo e William lo scaricano: "Harry? Colloquio improduttivo"

Nell’intervista a Oprah il principe Harry e Meghan Markle non hanno risparmiato pesanti accuse ai Windsor. Il principe William è stato l’unico esponente del casato a rispondere per le rime, dichiarando senza mezzi termini: “La royal family non è affatto razzista” e rivelando: “Non ho ancora parlato con mio fratello, ma lo farò” . Il giorno del chiarimento tra i due sembra finalmente arrivato, almeno stando alle parole, riportate dalla CBS, di Gayle King.

La giornalista e amica di Oprah Winfrey ha rivelato: “È vero, Harry ha parlato con suo fratello e anche con suo padre…i colloqui non sono stati produttivi, ma sono contenti di aver almeno iniziato una conversazione”. Gayle King ha anche aggiunto che “nessuno, nella royal family, ha ancora parlato con Meghan”. I primi colloqui, quindi, sono avvenuti solo con il duca di Sussex. Questo è un dettaglio non da poco, poiché potrebbe significare che, almeno per il momento, i Windsor non vogliano aprire un dialogo con Meghan Markle. Forse non prima di aver risolto in privato la diatriba sulle accuse di bullismo contro la duchessa e le affermazioni di quest’ultima in merito a delle presunte frasi razziste che un membro non meglio identificato della royal family avrebbe rivolto a Baby Archie.

Pare evidente, comunque, che Harry, Wiliam e il principe Carlo siano in una situazione di stallo, fermi sulle posizioni già prese. A questo proposito la King sostiene che “sia sconvolgente per loro (i Sussex) che il Palazzo continui a dire di voler risolvere (la questione) in privato e che credano alle false storie che stanno venendo fuori e che denigrano Meghan” e continua: “Penso sia frustrante per loro vedere che c’è un discorso razziale intorno alla royal family, quando tutto ciò che volevano, fin dall’inizio, era che i Reali intervenissero e dicessero alla stampa di smetterla con storie false, inesatte e disoneste che hanno senza dubbio una prospettiva razziale”.