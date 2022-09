Paura a Westminster: guardia sviene davanti alla bara della Regina

Ci si chiede spesso come facciano le guardie preposte alla sorveglianza, per esempio, di un luogo simbolico e dal grande valore storico, a rimanere in piedi e immobili per diverse ore di fila. Certo l’addestramento e la disciplina sono fondamentali, ma è impossibile vincere del tutto la fatica. Chissà se proprio la stanchezza può essere il motivo alla base dello svenimento di una guardia reale di fronte alla bara della regina Elisabetta, lo scorso 14 settembre.

L’incidente

Il 14 settembre 2022, alle 18:00 ora italiana, si è aperta la camera ardente della regina Elisabetta a Westminster Hall. I sudditi e gli ammiratori da tutto il mondo di Sua Maestà potranno darle l’estremo saluto fino al prossimo lunedì 19 settembre, giorno dei solenni funerali di Stato all’Abbazia di Westminster che, si calcola, saranno visti in mondovisione da circa 4 miliardi di persone. Secondo le stime riusciranno a varcare la soglia della camera ardente in 750mila mila. Le autorità britanniche hanno previsto fino a 30 ore di attesa, prima di poter sostare pochi secondi davanti alla bara della sovrana e una fila di 16 chilometri che gli inglesi affronteranno con il loro usuale aplomb e una buona dose di stoicismo. Gli agenti della sicurezza sono impegnati a mantenere l’ordine in un contesto complicato, in cui non manca la minaccia di attentati, per evitare incidenti.

Purtroppo, però, non tutto si può prevedere. Lo scorso 14 settembre, poco dopo l’apertura della camera ardente a Westminster Hall e l’ingresso dei primi visitatori, una guardia reale scelta per proteggere la bara della Regina è svenuta sotto gli occhi dei suoi colleghi e delle telecamere. La Bbc, che si occupa della copertura mediatica nei giorni di lutto nazionale e delle esequie, ha immediatamente interrotto le trasmissioni, ma ciò non ha impedito che il video finisse in rete, diventando virale.

Guardia reale a terra

La guardia reale svenuta davanti alla bara della monarca è stata subito soccorsa dai colleghi e sostituita, ma per alcuni secondi, come era inevitabile, la situazione è stata caotica. In frangenti simili sia le persone che le autorità sono più ansiose e guardinghe: basta poco per creare disordini. Nel filmato si vede molto bene la guardia oscillare pericolosamente prima di crollare pesantemente al suolo, cadendo di faccia sul pavimento in pietra. Forse le lunghe ore trascorse in piedi, magari la tensione del momento potrebbero essere tra le cause del malore. Per ora non si sa nulla di certo. Passati gli istanti concitati a Westminster Hall è tornato un silenzio di raccoglimento tutto dedicato alla regina Elisabetta, mentre la capitale inglese rimane sorvegliata dalla Sovereign Guard della Household Division o degli Yeoman Warders della Torre di Londra.