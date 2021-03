Pedofilia nella Chiesa di Francia: "Almeno 10 mila vittime". Ma è la punta dell'iceberg

I dati di un’inchiesta indipendente sulla piaga della pedofilia nella Chiesa cattolica francese parlano ultimamente di decine di migliaia di vittime. Secondo quanto accertato finora dalla Commissione indipendente che sta indagando su tali crimini, le violenze commesse all’interno delle parrocchie nazionali risalirebbero almeno agli anni ’50, in una lunga scia di abusi fino ai giorni nostri. I dati in questione sono stati finora raccolti dalla Commissione sugli abusi sessuali nella Chiesa (Ciase), presieduta dal magistrato Jean-Marc Sauvé e istituita nel 2018 da episcopato e istituti religiosi, in seguito a diversi scandali negli ambienti ecclesiastici d'Oltralpe.

Secondo gli ultimi dati anticipati da Sauvé alla stampa locale, il numero di vittime di abusi è stato rivisto al rialzo. In particolare, dagli anni '50 ad oggi, sostiene Sauvé, i casi di pedofilia nella Chiesa potrebbero ammontare ad " almeno 10mila ". Tuttavia, tale cifra sarebbe assolutamente provvisoria, visto che i risultati dell’indagine devono essere consegnati a fine settembre e che, molto probabilmente, il numero citato sarà corretto ulteriormente al rialzo a lavori conclusi. Lo scorso giugno, il magistrato, presentando un primo rapporto intermedio e non definitivo dei lavori, si era mantenuto basso con le stime, parlando di " 3mila vittime " di pedofilia. Alla dichiarazione di Sauvé sulle 10mila vittime stimate ha subito reagito Jean-Pierre Sautreau, alla guida di un'associazione di persone abusate da sacerdoti, per cui “ 10.000 è già molto, ma è una stima per difetto, siamo ancora distanti dalla verità. Spesso sono fatti che risalgono agli anni '60, e da allora alcuni sono morti oppure, a 80 anni, non hanno più voglia di parlare. E' la parte emersa dell'iceberg, il dato è certamente molto più alto " .