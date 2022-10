Perché Elon Musk si è presentato con un lavandino nella sede di Twitter

Dopo mesi di trattative e di tensioni, fino alle minacce di appuntamento in tribunale, Elon Musk è pronto a formalizzare l’acquisto di Twitter. Ma anche in questo caso l’imprenditore si è confermato quantomeno originale: il patron di Tesla e Space X si è presentato subito negli uffici di San Francisco portando con sé un lavandino. E il video pubblicato in rete è diventato virale nel giro di pochi minuti.

Musk con un lavandino nella sede di Twitter

Dopo aver cambiato per qualche ora l’intestazione del suo account in “Chief Twit”, Elon Musk ha postato su Twitter la sua ultima trovata a dir poco stravagante. Il 51enne, infatti, si è presentato nei prestigiosi uffici della sua nuova società con un pesante lavandino da cucina. “Let the sink in” , la didascalia del tweet. Un messaggio particolarmente criptico? Sink in inglese vuol dire lavandino, ma anche affondare. Il riferimento potrebbe essere al prezzo troppo elevato per acquistare la piattaforma o magari a qualche meme circolato in rete nelle ultime settimane. Ciò che è certo, è la conclusione dell’affare. E il messaggio è chiaro: fatevene una ragione. A proposito della visita dell'imprenditore, il chief marketing officer di Twitter ha spiegato: “Questo è solo l’inizio di molti incontri e conversazioni con Elon, avrete modo di sentirlo direttamente da lui venerdì” , le parole di Leslie Berland.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Le parole dell’imprenditore

44 miliardi di dollari, 54,20 dollari per azione: questo quanto sborserà Elon Musk per assicurarsi Twitter. Una cifra particolarmente importante, considerando il ridimensionamento dei valori di Borsa dei titoli tecnologici. In una nota, il sudafricano ha spiegato che Twitter “non può diventare un inferno per tutti, un luogo dove tutto può essere detto senza conseguenza. Oltre ad aderire alle leggi, la nostra piattaforma deve essere accogliente per tutti, un luogo dove poter scegliere la propria esperienza a seconda delle preferenze” . Inoltre, ha ribadito che la pubblicità potrebbe essere intrattenimento e informazione, se fatta bene: “È essenziale mostrare agli utenti di Twitter spot che sono per loro rilevanti. Twitter aspira a diventare la piattaforma pubblicitaria più rispettata al mondo” .