"Controlliamo gli Sms privati": il piano choc dei dem Usa

È polemica negli Usa per la proposta, attribuita al Partito democratico ed elaborata al fine di contrastare la diffusione di notizie false sui vaccini, di " controllare gli Sms privati ". A sollecitare il controllo governativo dei messaggini scritti da milioni di cittadini sarebbe stato, in base a quanto riportato lunedì dal quotidiano Politico, direttamente il Comitato nazionale democratico (Dnc), ossia la principale organizzazione di governo su base permanente del partito liberal.

Secondo l'indiscrezione diffusa dalla testata citata, i vertici dem avrebbero proposto tale controllo di massa degli Sms dei cittadini quale strumento essenziale per il contrasto alla proliferazione di menzogne e di leggende metropolitane sugli effetti dei vaccini anti-Covid; la sorveglianza dei messaggini privati andrebbe attuata, avrebbe suggerito il Dnc, dalle autorità federali in stretta collaborazione con le compagnie telefoniche nazionali. Grazie al controllo sulle bufale che viaggiano tramite Sms, le istituzioni Usa riuscirebbero, sostiene Politico attenendosi alla proposta del Dnc, a liberare i soggetti non vaccinati da ogni residuo scetticismo sull'efficacia dei medicinali anti-Covid e a indurre finalmente gli stessi a vaccinarsi: " I gruppi alleati di Biden, incluso il Comitato nazionale democratico, stanno pianificando di coinvolgere i fact-checker in modo più aggressivo e di lavorare con i gestori dei servizi di Sms per contrastare la disinformazione sui vaccini che viene inviata tramite social media e messaggi di testo. L'obiettivo è garantire che le persone che potrebbero avere difficoltà a ottenere una vaccinazione a causa di problemi come il trasporto vedano tali barriere ridotte o completamente rimosse ".