"Bombardamenti indiscriminati". Il piano delle forze russe

Nella regione di Chernihiv, a Nord di Kiev, la situazione è tutt'altro che positiva: si stima che circa 3.500 edifici siano stati distrutti o danneggiati durante la " fallita " avanzata dell'esercito russo verso la capitale ucraina. A riportarlo è l'ultimo bollettino dell'intelligence militare britannica, secondo cui l'80% dei danni è stato causato agli edifici residenziali. Una tale entità mette in risalto la prontezza di Mosca nel ricorrere all'uso di artiglieria " contro aree abitate, senza i minimi riguardo, distinzione e proporzionalità ".

Il piano dei russi

Gli 007 di Londra si spingono anche oltre e provano a ipotizzare le prossime mosse che le forze russe potrebbero mettere in pratica contro l'Ucraina: viene giudicato " probabile " che la Russia, mentre tenterà di riprendere un notevole slancio nella sua avanzata nel Donbass, possa continuare a fare affidamento " sugli attacchi di artiglieria in massa ". Dunque Mosca non ha alcuna intenzione di indietreggiare, anzi: si prepara a riguadagnare impeto in vista dei prossimi giorni.

Inoltre l'intelligence militare britannica mette in evidenza la strategia che in questo preciso momento sta attuando l'esercito russo: le forze di Mosca " probabilmente " si stanno affidando sempre più a bombardamenti indiscriminati di artiglieria. Una scelta che potrebbe essere causata dalla " limitata capacità di acquisizione del bersaglio " e dalle forti riserve nel " rischiare di far volare con costanza " aerei da combattimento oltre le proprie linee per paura di perderli.

I bombardamenti

Il governatore Pavlo Kyrylenko ha riferito che gli ultimi bombardamenti russi nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina, hanno provocato 9 vittime tra i civili e 6 feriti. Il bilancio della regione sale così a 375 morti e oltre mille feriti. Delle vittime di ieri tre sono morte a Lyman, due ad Avdiivka e le altre a Marinka, Klinov, Drobyshev e Katerynivka.

Serhiy Haidai, governatore regionale di Luhansk, ha fatto sapere che l'esercito russo ha nuovamente preso di mira con colpi di artiglieria l'ospedale cittadino di Severodonetsk: nel corso dell'attacco avrebbero perso la vita 10 persone, mentre 3 sarebbero rimaste ferite. Le truppe russe sono state accusate anche di aver sparato sulla sede dell'Associazione di ricerca e produzione di Severodonetsk "Impulse", oltre che di aver bombardato Popasnyanshchyna con raid aerei.