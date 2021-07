Il vero piano della Turchia: ecco perché coinvolge l'Italia

Per gentile concessione dell'editore Historica - Giubilei Regnani pubblichiamo la prefazione del libro di Lorenzo Vita dal titolo "L'onda turca. Il risveglio di Ankara nel Mediterraneo allargato"

« Non perdete mai di vista Cipro, perché per noi quell’isola è importante ». Con queste parole, negli anni Trenta del Novecento, Mustafa Kemal Atatürk indicava ai suoi soldati la direttrice di marcia della nuova Turchia laica e repubblicana. Per il Gazì il destino della Nazione era nel mare, anzi nei mari che oggi la circondano – Mediterraneo e Mar Nero – e in quelli che lambivano – Caspio, Mar Rosso, Golfo Persico, Oceano Indiano – il defunto Impero ottomano. Apparentemente un paradosso per il leader che aveva spostato la capitale dal Bosforo all’arido centro dell’Anatolia preferendo alla cosmopolita (e balneare) Istanbul post-sultaniale la provinciale (e collinosa) Ankara.

Eppure, Kemal non sbagliava: ieri come oggi la difesa e l’affermazione degli interessi permanenti nazionali s’incentra sul passaggio dei Dardanelli, sull’Egeo, per poi irradiarsi dalle acque di Cipro alle spiagge di Tripoli, dai lungomari di Baku al porto di Mogadiscio sino ai grattacieli qatarioti. Altro apparente paradosso. La visione marittima kemalista – per ottanta e più anni solo un’aspirazione schiacciata da una concomitanza di fattori storici snocciolatisi dal Trattato di Losanna alla fine della Guerra fredda – ha preso forma e sostanza con l’ascesa al potere di Recep Tayyip Erdoğan, il campione dell'anti-kemalismo ed espressione dell’Anatolia profonda e terragna. Ma nel Deep State turco, almeno per occhi eurocentrici, nulla è semplice, lineare, facilmente interpretabile. Lo spiega bene in questo suo libro Lorenzo Vita, fine analista e intelligenza vivace quanto poliedrica: « L’esigenza di ergersi a potenza leader del Medio Oriente o comunque di ritornare a pensare in grande la propria esistenza rimane un punto fondamentale dell’agenda di chiunque incarni la leadership del Paese ».

Nel segno del pragmatismo e del realismo più spietato, il concetto di Mavi Vatan, ovvero “Patria Blu”, è passato da dottrina sotterranea di una pattuglia d’ammiragli (sempre poco amati dal potere, come confermano i nuovi arresti dell’aprile 2021) a un « vero e proprio pilastro dell’agenda di Erdoğan ». Al netto delle forti turbolenze interne, la nuova proiezione navalista della Turchia vaticinata dall’ammiraglio Cem Gürdeniz – personaggio sorprendente quanto centrale dell’intera vicenda – è sinergica alle eccezionali ambizioni

(e ai grandi timori) di un Paese complesso e complessato: la Turchia è potente militarmente quanto fragile economicamente, demograficamente in crescita e affamata d’energia, neo-imperiale fuori ma lacerata interiormente dal problema curdo. Il navalismo del terzo millennio è una risposta d’orgoglio e fierezza che rassicura e coagula un’opinione pubblica che non ha dimenticato lo schiaffo inglese del 1914, quando l’Ammiragliato, su ordine di Winston Churchill, sequestrò sugli scali britannici le due moderne corazzate dreadnought – l’Osman I e la Reshadieh – commissionate dalla Turchia all’Inghilterra e finanziate da un’imponente sottoscrizione popolare. Fu una provocazione prodromica alla terribile guerra che annientò l’impero sultaniale e mise a rischio gravissimo la stessa esistenza della Turchia. Al tempo stesso le tante declinazioni di Mavi Vatan tornano utili allo spregiudicato Erdoğan e a quasi tutta la classe dirigente turca.

Come ricorda su "Limes" Lucio Caracciolo: « Per lui non importa l’orientamento, la Turchia deve stare al centro del gioco, servendosi delle risorse altrui senza preconcetti: americani, cinesi, russi, arabi, ebrei, persiani o europei poco importa. Conta l’utilità alla patria – e a sé stesso, stante la dimensione imprenditoriale della larga famiglia sultan-presidenziale ». L’obiettivo è il 2023: anno di elezioni presidenziali ma anche, e soprattutto, centenario del Trattato di Losanna, il de profundis del complesso ottomano. Per chiudere definitivamente la ferita inflitta dall’Intesa un secolo fa alla nazione turca (e, intanto, farsi rieleggere) Erdoğan gioca su ogni tavolo e in ogni scacchiere.

Da qui la necessità, come ben descritto da Vita, di una forza navale credibile e, dato importante, finalmente largamente di produzione nazionale. Ecco allora gli investimenti in programmi cantieristici, tecnologie, ricerca, armamenti e, dulcis in fundo, il varo di una/due portaerei. Il vero salto di qualità per la Türk Deniz Kuvvetleri. Peccato che, come ricorda l’autore, gli aerei necessari (gli F-35) sono americani, e Washington, indispettita dall’attivismo erdoğaniano, ha bloccato ad oggi le forniture. Un avvertimento pesante – a cui si aggiungono il rafforzamento del dispositivo Usa in Grecia e le manovre di Wall Street sulla fragile lira turca – che ha obbligato Ankara a mettere momentaneamente la sordina (o le manette…) ai cantori dell’eurasiatismo e del panturanesimo. L’autore però ci ricorda che, una volta di più, nulla è definitivo e definito. Per quanto scocciata l’amministrazione Biden, « la punizione nei confronti della Turchia svela, infatti, anche il reale timore che questo avvicinamento con Mosca (e Pechino) possa essere il preludio alla perdita di una provincia fondamentale del grande impero americano. E Washington, in questo momento, non può permetterselo ». Ancora una volta tutto si trasforma in una contrattazione da gran bazar istanbuliota, arte in cui Erdoğan eccelle.

E l’Italia cosa fa? Per il Patrio Stivale la Turchia è da sempre un interlocutore magari scomodo ma assolutamente centrale, come dimostrano i plurisecolari rapporti tra Venezia e Costantinopoli. Tra Famagosta e Lepanto, le guerre di Candia e Morea, il dogato la Porta rimasero sempre economicamente legati sino a diventare, riprendendo Braudel, due « nemici complementari », una coppia infelice ma indissolubile. Un rapporto elusivo, discontinuo ma profittevole, ben distante dalla narrazione retorica di molti spettatori europei, da Étienne de La Boétie a Montesquieu, che ravvisarono nella Repubblica l’incarnazione di Giuditta, la libertà, e nell’impero turco quella di Oloferne, la tirannide.