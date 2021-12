"Sei un eretico...". L'urlo contro il Papa in Grecia

Un uomo anziano, vestito con gli abiti di un prete greco ortodosso, si è rivolto a Papa Francesco urlando, in greco, "Papa, sei un eretico". Francesco stava entrando nell’arcivescovado ortodosso di Atene per l’incontro con l’arcivescovo Ieronymos II. L’anziano uomo con una lunga barba bianca, vestito con una tonaca e un copricapo nero, si è buttato per terra ed è stato quindi bloccato e portato via dalla polizia locale.

L'accusa al Papa

Il prete, che si trovava fuori dall’edificio, non appena ha visto il pontefice fare ingresso nel cortile ha urlato con tutta la sua forza rivolgendosi a Jorge Mario Bergoglio: “Papa sei un eretico. Sei un eretico”. Nelle immagini riprese si vede l’uomo per terra, vestito con una lunga tonaca nera e un copricapo, probabilmente un sacerdote ortodosso, che viene rialzato da alcuni agenti. Sul volto dell’anziano si riesce a scorgere anche una barba bianca. L’uomo è stato bloccato e allontanato dalla polizia locale senza disordini. Il Pontefice è arrivato oggi, sabato 4 dicembre in Grecia per una visita che durerà tre giorni.

Il Papa è in Grecia per il suo 35° viaggio apostolico internazionale e, fino al 6 dicembre, sarà a Nicosia, Atene e Mytilene-Lesvos. Papa Francesco è partito la mattina di giovedì 2 dicembre per raggiungere prima Cipro e poi la Grecia, con tappa finale all'isola di Lesbo. Con questo viaggio saliranno a quota 55 i paesi visitati da Bergoglio. Si tratta di un itinerario contrassegnato da grandi tematiche, in particolare quelle dell’unità dei cristiani e dell’accoglienza dei migranti. Dopo Nicosia, oggi, sabato 4 dicembre il Papa ha raggiunto Atene, atterrando con un volo all’aeroporto internazionale verso le 10.10. Dopo una cerimonia di benvenuto nel Palazzo Presidenziale ad Atene, con la visita di cortesia alla Presidente della Repubblica, Katerina Sakellaropoulou, e l'incontro con il primo ministro Kyriakos Mitsotakis nel Palazzo Presidenziale, alle 10.45 ha incontrato le Autorità, la Società Civile e il Corpo Diplomatico.

Le parole di Bergoglio a Ieronymos II