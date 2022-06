"Un camion dei traslochi": il principe Andrea vende per pagarsi i debiti?

Il principe Andrea ha schivato per un soffio il processo per abusi sessuali, raggiungendo un accordo economico da 12 milioni di euro con la sua accusatrice, Virginia Giuffre, minorenne all’epoca dei fatti contestati. Il figlio prediletto della Regina, però, non avrebbe a disposizione tutta la cifra e per questo sarebbe stato costretto a mettere in vendita lo chalet di Verbier, in Svizzera. Un dettaglio non trascurabile, però, potrebbe mettere a repentaglio la vendita.

L’indennizzo

Lo scorso febbraio i giornali hanno dato la notizia dell’accordo raggiunto tra il principe Andrea e Virginia Giuffre. Una “donazione sostanziale”, “di principio” , con cui il duca ha evitato il processo per violenza sessuale che rischiava non solo di polverizzare la sua reputazione già frantumata dallo scandalo Epstein, ma anche di gettare discredito sulla royal family. Gli episodi di violenza si sarebbero svolti quando la Giuffre aveva appena 17 anni, aggravando ulteriormente la posizione già irrecuperabile di Andrea. Con 12 milioni di euro il principe ha chiuso il caso, ma ha anche sbattuto le porte in faccia alla verità.

I giornali si sono subito chiesti come avrebbe fatto il duca di York a pagare una somma simile, visto che, a quanto pare, non disporrebbe di una liquidità tale da consentirgli un trasferimento immediato dell’intera cifra. Il Telegraph ha ipotizzato che la regina Elisabetta avrebbe potuto aiutarlo tramite i fondi del ducato di Lancaster, amministrato dalla Corona, ma l’ipotesi ha contrariato tanto il mondo politico britannico quanto l’opinione pubblica. Per il Daily Mail, comunque la sovrana avrebbe anticipato al figlio due milioni di euro.

Sembra che anche il principe Carlo abbia prestato al fratello circa 8 milioni e mezzo di euro. Con l’aiuto dei familiari lo scorso marzo il principe Andrea avrebbe versato l’indennizzo alla Giuffre. Però ora, dicono i media, deve restituire i prestiti che gli sarebbero stati accordati dalla royal family. C’è un solo modo per onorare il debito: la vendita dello chalet di Verbier, in Svizzera.

Lo chalet in cambio della libertà

Una fonte ha assicurato al Sun: “Una volta che [i soldi della vendita dello chalet di Verbier] saranno sul suo conto, [Andrea] potrà rimborsare suo fratello e chiunque altro gli abbia prestato del denaro” . Lo chalet, del valoro di circa 21 milioni di euro (18 milioni di sterline), sarebbe stato messo in vendita già lo scorso anno. Il Daily Mail riporta che l’acquirente sarebbe stato trovato lo scorso gennaio. Ora i vicini di Andrea (ormai ex vicini, per la verità) hanno riferito al tabloid di aver avvistato un furgone blu della ditta di traslochi “Abels”. La stessa di cui si serve la royal family. Il veicolo, sostiene il tabloid, era già pieno di scatoloni quando i testimoni si sono accorti della sua presenza.

“In paese si parla dello chalet. Tutti sapevano che era stato venduto e ora è arrivato il furgone per il trasloco. Ho visto dei ragazzi spostare scatole, pezzi di mobili e sono stati lì tutto il giorno, ma non sembravano aver finito. È un furgone enorme, quindi immagino che ripuliranno completamente lo chalet” , ha detto un abitante di Verbier, aggiungendo: " Vedevamo sempre il duca e sua moglie qui, ma negli ultimi anni è venuta Sarah con i figli. So che entrambi amavano il posto e hanno trascorso diversi anni felici qui. Sarah è venuta a Capodanno con la famiglia per l’ultima volta e hanno guardato lo spettacolo pirotecnico dal balcone. Penso l’abbiano venduto con il cuore pesante, perché Sarah sciava qui tutto il tempo quando era giovane”.

Un debito non pagato?

Ci potrebbe essere un ostacolo alla vendita: il principe Andrea non avrebbe ancora pagato il debito da due milioni di franchi svizzeri che aveva con i precedenti proprietari dello chalet. Già lo scorso gennaio venne fuori la notizia secondo cui il duca doveva ancora sei milioni di sterline a Isabella de Rouvre, ex proprietaria dell’immobile. Non è chiaro se le ultime indiscrezioni del Daily Mail si riferiscano proprio a lei.