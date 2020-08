Proteste in Libano, si è dimesso il governo di Hassan Diab

Terremoto politico in Libano a seguito delle proteste delle ultime ore scoppiate dopo la devastante esplosione di martedì scorso nel porto della capitale che ha provocato la morte di oltre 160 persone e centinaia di dispersi. Dopo le dimissioni del ministro della Giustizia libanese Marie-Claude Najm e del responsabile delle Finanze, Ghazi Wazni, arrivate dopo quelle dei ministri dell’Informazione e dell’Ambiente, è arrivato l'annuncio atteso da ore: si è dimesso il governo del premier Hassan Diab, primo ministro del Paese dallo scorso gennaio. Governo che era già sotto accuse e scosso da importanti manifestazioni per la graei crisi economica che ha colpito il Libano, che la pandemia da Covid-19 non ha fatto altro che aggravare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata proprio l'esplosione devastante di martedì scorso, che ha costretto il governo alle dimissioni, concretizzatesi oggi pomeriggio. Il ministro della salute Hamad Hassan ha parlato con i giornalisti alla fine di un incontro di Gabinetto: " L'intero governo si è dimesso", ha detto. Diab, ha sottolineato, andrà al palazzo presidenziale " consegnare le dimissioni a nome di tutti i ministri ". Al termine della riunione, il vice premier e ministro della Difesa, Zeina Akar, ha dichiarato che il disastro provocato dalla duplice esplosione avvenuta martedì scorso nel porto di Beirut " ha reso necessarie le dimissioni dell'esecutivo ". Akar ha auspicato la rapida formazione di un nuovo governo " onesto ed efficace ". Il premier parlerà al Paese alle 19.30 ora locale (le 18.30 in Italia).

Il leader cristiano maronita in Libano: "Dimissioni inutili"

Secondo quanto riporta l'agenzia Adnkronos, il leader cristiano maronita delle Forze libanesi, Samir Geagea, ha definito "inutili" le dimissioni del governo del premier Hassan Diab. E questo perché, secondo Geagea, " chi ha formato questo governo formerà anche il prossimo. E di conseguenza la situazione non cambierà ". Per questo, ha dichiarato il leader delle Forze libanesi dopo un incontro con una delegazione del Partito Socialista Progressista, " il nostro obiettivo è quello di risolvere il nocciolo del problema, che è in Parlamento ". Secondo Geagea, per uscire dalla situazione attuale servono quindi " elezioni parlamentari anticipate ai sensi dell'attuale legge ".

Le proteste

Come spiegato da Futura D'Aprile su InsideOver, le manifestazioni in Libano sono iniziate a ottobre del 2019 per chiedere la rimozione della classe politica dirigente, il superamento del sistema settario e l’indipendenza del Paese dall’influenza più o meno diretta di Stati terzi, oltre a riforme sociali ed economiche che aiutassero il Libano a superare un periodo particolarmente critico. Le proteste avevano costretto il premier Saad Hariri a dimettersi, ma le speranze della popolazione circa un reale rinnovo della politica si sono ben presto rivelate vane. Dopo mesi di incertezza e di instabilità, il ruolo di primo ministro è stato affidato a Hassan Diab, ex ministro delle Comunicazioni con forti legami con l’Iran e ben lontano dal leader indipendente richiesto a gran voce dai manifestanti.