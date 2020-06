"Prove che Maddie McCann è morta", l'annuncio della procura tedesca

" Ci sono prove concrete e fatti evidenti che Maddie McCann è morta ". Così, la procura tedesca avrebbe confermato l' indiscrezione , già trapelata giornata di lunedì 15 giugno attraverso i media stranieri, secondo cui la piccola bambina inglese scomparsa misteriosamente nel 2007 da Praia da Luz, in Portogallo, sarebbe morta.

L'annuncio della procura tedesca

Stando a quanto riferisce l'agenzia stampa Ansa, sarebbe stato un portavoce di Braunschweig a comunicare la notizia della morte di Madeleine Beth McCann nel primo pomeriggio di mercoledì 17 giugno senza però chiarire né la dinamica né la tempistica dei fatti. Il rumor era rimbalzato sui tabloid inglesi nella tarda serata ieri in via del tutto ufficiosa. A rivelarlo sono stati il Daily Mirror e il Daily Mail che hanno raccontato della comunicazione data dal capo della procura tedesca, Hans Christian Wolters, ai genitori della piccola mediante una lettera. " A bbiamo ristabilito i contatti con la famigli McCann per iscritto - avrebbe detto Wolters - Naturalmente siamo vicini al dolore dopo avergli comunicato che secondo noi Maddie e morta. Non possiamo tuttavia comunicare altri dettagli per non compromettere le indagini" .

La reazione dei coniugi McCann

"L a notizia ampiamente riportata secondo la quale abbiamo ricevuto una lettera dalle autorità tedesche che sostengono di avere prove che Madeleine sia morta è falsa ". A poche ore dall'indiscrezione lanciata dai tabloid inglesi, i coniugi Kate e Gerry McCann smentiscono di aver ricevuto una comunicazione ufficiale da Braunschweig con una nota pubblicata sul loro sito web findmadeleine.com ." Come molte storie non comprovate dai media , - si legge nell'update - questa notizia ha causato ansia inutile ad amici e parenti e ha nuovamente sconvolto la nostra vita. Come abbiamo affermato molte volte in passato, non forniremo un commento sull'indagine in corso, questo è compito delle forze dell'ordine e noi li sosterremo in qualsiasi modo richiesto. Inoltre, non abbiamo un portavoce della famiglia né stiamo pagando attivamente alcun avvocato. Eventuali commenti recenti attribuiti nei media non vengono da noi a meno che non siano stati pubblicati sul nostro sito Web. Se ci sono importanti sviluppi che possono essere resi pubblici, saranno emessi attraverso canali ufficiali di polizia".

Il pedofilo tedesco nega di aver ucciso Maddie