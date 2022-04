Zelensky: "Non riesco a piangere, odio i russi"

Molti analisti hanno definito la strage di Bucha come un punto di non ritorno della guerra tra Russia e Ucraina. Il massacro dei civili, che si è ripetuto anche a Kramatorsk con un missile contro la stazione, rappresenta il punto più basso di qualunque guerra. Le immagini che provengono dall'Ucraina fanno male e danno la misura di cosa sia un conflitto, di cosa significhi veramente prendere parte a una guerra. Questo è il primo conflitto in Europa dopo la Seconda guerra mondiale e dopo l'arrivo dei social, che permettono di seguire quasi in tempo reale quel che accade a una manciata di chilometri dai nostri confini.

" Non riesco più a piangere ", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al quotidiano tedesco Bild rispondendo alla domanda se avesse pianto per il massacro di ieri alla stazione di Kramatorsk e dopo le centinaia di morti di Bucha. Il conflitto si protrae ormai da oltre un mese e nonostante dalla Russia giungano indiscrezioni circa una possibile fine in tempi rapidi delle ostilità, in Ucraina continuano a compiersi atrocità e a morire innocenti. Il presidente Zelensky si è imposto subito come leader del suo Paese nel momento dello scoppio della guerra le sue parole al quotidiano Bild dimostrano che il presidente è riuscito a leggere alla perfezione la pancia dell'Ucraina, dove ora la Russia è vista solo come un nemico, quasi senza eccezioni.

" Sì, provo odio verso la Russia, verso i soldati russi. Quando vedo queste immagini davanti ai miei occhi, bambini assassinati senza gambe, senza braccia. È un risentimento, è terribile ", ha aggiunto Volodymyr Zelensky, che non ne vuole sapere di arrendersi ma continua nella strenua resistenza della libertà del suo Paese, per riconquistare i diritti e la democrazia di pace strappati dalla Russia con l'invasione.