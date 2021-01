"Pubblichi sul web foto troppo sexy". E uccide la moglie influencer

Un’influencer brasiliana 35enne è stata uccisa domenica a Ponta Porã, nel sudovest del Paese, dal proprio marito, dopo un’accesa discussione tra i due scatenata dalle presunte foto e riprese “ provocanti ” che la vittima aveva l’abitudine di pubblicare sui suoi profili social. Dopo l’uccisione della propria consorte web-star, il marito si è quindi tolto la vita e tale tragedia familiare si sarebbe svolta davanti alla bambina della coppia. L’influencer assassinata si chiamava Eliane Ferreira Siolin e aveva ultimamente conquistato grande visibilità su Internet, con una pagina TikTok che contava più di 58.000 follower. La 35enne utilizzava la piattaforma per pubblicare regolarmente scatti e clip, spesso immortalata con abiti sexy e in atteggiamenti provocanti. Sarebbero stati proprio questi contenuti “hot” pubblicati abitualmente da lei a fare infuriare Alejandro Antonio Aguilera Cantallupi, il 41enne marito della donna.

Murió [Eliane Ferreira Siolin] fue una famosa influencer de Tik Tok de Brasil con más de 58 mil seguidores, fue asesinada de 14 disparos por su esposo por las atrevidas fotos que publicaba en TikTok; a los 35 años de edad, y después el se suicidó.

