Putin e il giallo dell'intervento: ecco perché sarebbe già stato operato

La salute di Putin è un tema all'ordine del giorno ma questa volta lo Zar potrebbe già essere stato operato davvero: a darne notizia sarebbe il canale Telegram "General SVR" affermando che da martedì 17 maggio " tutti i rapporti passano attraverso Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ". Come abbiamo visto sul Giornale.it, infatti, l'attuale segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa è l'esponente più influente e amico intimo di Putin da poter fare le veci del presidente se davvero è stato operato e non è in grado di svolgere le normali attività quotidiane.

"Sta decidendo Patrushev"

Il canale di contro informaizone russo, probabilmente gestito da un ex generale dei serivi segreti della Russia, ha fatto sapere che la situazione attuale è davvero cambiata. " Per la maggior parte delle questioni che richiedono il permesso o il parere del presidente, ora Patrushev prende personalmente la decisione e informerà Putin nel suo rapporto finale", scrive Dagospia. È escluso da ogni scelta anche il primo vice capo dell'amministrazione presidenziale, Sergei Kiriyenko, " che tradizionalmente ha accesso diretto al presidente " e che " ora riferisce e riceve incarichi e raccomandazioni da Patrushev ".

Cos'è il "cibo in scatola"

Insomma, Putin starebbe vivendo il post operatorio per rimuovere il tumore al sangue di cui si è parlato più e più volte e che sarebbe avvenuto dopo la parata del 9 maggio per il Giorno della Vittoria in Russia. Per questa fase di convalescenza, quindi, il Cremlino aveva già pensato a tutto: Patrushev al comando (di nascosto) e video registrati con un Putin in forma per simularne la sua presenza. Infatti, sempre secondo "General SVR", le apparizioni in video di martedì, mercoledì e giovedì scorso sarebbero "cibo in scatola" come è stato definito dal canale Telegram. " Lo stesso presidente russo Vladimir Putin ha avuto solo due conversazioni telefoniche da martedì ".

"Crisi politica imminente"