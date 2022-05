Lo Zar ammalato: "Già operato di tumore al sangue"

Lo Zar sfida il mondo e anche un tumore. Le voci a proposito di un Vladimir Putin molto malato si rincorrono da qualche tempo, ma nelle ultime ore si sono fatte più fitte. «Il presidente russo è gravemente malato di cancro e un golpe è già in corso per rimuoverlo», ha detto ieri in un'intervista a Sky News il direttore dell'intelligence della Difesa dell'Ucraina, Kyrylo Budanov.

Un Putin malato e in stand-by vedrebbe certamente gravemente alterata la sua capacità decisionale nella guerra in corso, già rivelatasi molto più complicata del previsto. Anche se il suo sostituto in caso di un aggravamento delle condizioni fisiche o di attentato ha già un nome. Si tratterebbe di Nikolaj Patrushev, 72 anni a luglio, dal 2008 segretario del Consiglio di sicurezza russo e grande amico di Putin, del cui ristrettissimo cerchio magico fa certamente parte. Sarebbe lui, fedele e intransigente, a proseguire le politiche dello Zar senza cambi di direzione.

Ma prima bisogna pensare alla salute di Putin, 69 anni. Nelle ultime settimane è caccia agli indizi che confermerebbero il tumore del presidente russo. Nelle immagine delle ultime uscite pubbliche di Putin molti analisti hanno trovato sospetto alcuni atteggiamenti fisici di Putin nel giorno della parata del 9 maggio a Mosca: trascinava la gamba, aveva un braccio storto e il viso pallido, un'aria abbattuta, ha tossito più volte e a un certo punto ha sentito il bisogno di coprirsi con una coperta sulle gambe. Più in generale il volto dello Zar è negli ultimi tempi apparso decisamente gonfio, ciò che potrebbe essere determinato dall'assunzione di farmaci come il cortisone, usato per la cura di tumori del sangue. Inoltre negli ultimi tempi Putin avrebbe esibito un'andatura malcerta, ondeggiante, in inglese detta «gunslinger gait», ovvero «camminata da pistolero».

In realtà secondo alcune fonti, riportate ieri da La Stampa, Putin sarebbe già stato sottoposto a un intervento chirurgico. Tutto sarebbe iniziato circa una settimana fa, con una corsa in ospedale a causa di un malore del presidente, un ricovero d'urgenza e un'operazione affidata a specialisti «sottoposti a controlli su più livelli». Ci sarebbero addirittura due sosia di Putin ingaggiati per eventuali apparizioni in pubblico non evitabili. Naturalmente dal Cremlino nessuno conferma non solo l'intervento ma nemmeno il fatto che Putin soffra di qualsiasi disturbo fisico. L'unica conferma indiretta arriverebbe da una registrazione pubblicata dalla rivista New Lines in cui un oligarca vicino al presidente parlerebbe di «Putin molto malato per un tumore al sangue».

Peraltro l'inquilino del Cremlino dovrebbe vedersela anche con la conseguenza di diversi incidenti subiti negli ultimi anni, che avrebbero creato danni: una caduta da cavallo, uno scontro durante una partita di hockey, grande passione del leader.