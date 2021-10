Putin perde la pazienza con la reporter: "È una bella donna ma non sente quello che dico"

Le ultime frasi pronunciate da Vladimir Putin rischiano di diventare un vero e proprio caso internazionale. Il presidente russo, protagonista al forum "Russian Energy Week" nella giornata del 15 ottobre, ha rilasciato un'intervista davanti a una platea di spettatori ma l'intermezzo consumatosi con la corrispondente estera dalla Cnbc, che conduceva l'incontro, l'ha fatto finire al centro di spinose polemiche.

Putin è stato accusato, infatti, di avere avuto un atteggiamento sessista nei confronti di Hadley Gamble, la corrispondente dell'emittente televisiva che stava conducendo l'intervista. Vladimir Putin stava spiegando al pubblico presente in sala e alla giornalista che la Russia sta provvedendo ad aumentare le forniture di gas verso l'Europa, snocciolando una serie di dati percentuali sugli incrementi. Ma il pressing della Gamble su alcuni aspetti legati al prezzo del gas lo ha fatto scattare. " Lei è una bella donna, davvero graziosa. Ma le dico una cosa e lei mi dice immediatamente il contrario, come se non avesse sentito quello che ho detto ", ha dichiarato Putin nel corso del dibattito.

Le parole del presidente russo hanno lasciato attonita la giornalista americana, che si è limitata a fare un gesto con la testa per esortare il presidente russo a spiegarsi meglio. " Stiamo aumentando le forniture all'Europa - ha proseguito Putin - solo Gazprom del 10%. La Russia ha aumentato le forniture del 15%. Stiamo aumentando, non diminuendo, le forniture. Ho davvero detto qualcosa di così difficile da capire? ". Il presidente è apparso visibilmente scocciato dalla situazione e il video dell'intermezzo ha fatto ben presto il giro del web, scatenando la polemica soprattutto sui siti americani.

The Hill e altri portali online statunitensi hanno accusato Vladimir Putin di atteggiamenti sessisti nei confronti della giornalista della Cnbc, definita "bella" e "graziosa" prima di sottolineare come lei non stesse capendo quello che lui stava cercando di spiegare. Hadley Gamble non ha rilasciato alcun commento in seguito all'episodio, ma attraverso il suo profilo ufficiale Twitter ha condiviso alcuni articoli pubblicati da alcune testate, tra le quali anche il britannico Daily Mail, che riportavano quanto avvenuto sul palco della "Russian Energy Week".