Patron, il cane sminatore che ha già scovato 300 ordigni

Non è sempre facile riconoscere gli eroi come tali. Quasi mai indossano un mantello e hanno superpoteri visibili a occhio nudo. Spesso, non indossano nemmeno una divisa. Dall'Ucraina, dall'inizio del conflitto scatenato dalla Russia, arrivano tantissime storie che celebrano le imprese di uomini e donne coraggiosi, che in più occasioni hanno dato la vita per proteggere la loro comunità. E poi c'è la storia di Patron, nato nel 2020, che di professione fa lo sminatore. La data di nascita non è un errore di battitura, perché Patron, ad appena due anni, è uno dei più bravi nel suo lavoro. Ha quattro zampe, un muso simpatico ed è sempre pronto a giocare e a ricevere carezze, ma quando si trova sul campo di battaglia, questo jack-russel riesce a individuare le mine presenti con grande precisione.

Impossibile conoscere i numeri precisi della sua impresa, visto che come in ogni guerra le notizie sono spesso "colorate" per indirizzare la sensibilità dei destinatari, ma da quando è iniziata la guerra Patron ha rinvenuto centinaia di mine, il che l'ha rapidamente trasformato in un vero e proprio eroe nazionale. Tutti lo acclamano e lo cercano e lui, sempre in coppia con il suo conduttore, trotterella felice a ogni uscita pubblica, godendosi gli applausi e le coccole extra che riceve durante le sue apparizioni. Patron c'era anche durante la visita di Justin Trudeau a Kiev. Era lì, accanto a Volodymyr Zelensky, quasi come a fare gli onori di casa al primo ministro canadese con la sua pettorina azzurra e gialla. E, a modo suo, Patron ha accolto Trudeau con una festosa abbaiata, che ha suscitato l'ilarità di tutti i presenti.

La visita di Trudeau ha coinciso, non per caso, con la cerimonia di premiazione del genio militare dell'esercito ucraino che in queste settimane sta svolgendo lavori straordinari per bonificare le città e i campi minati dai russi, traendo insegnamento proprio dalle tecniche canadesi. E tra i premiati c'era anche Patron, al quale è andata una speciale medaglia al valore, condivisa con il suo conduttore. La simpatia di Patron non poteva non fare breccia nel cuore dei bimbi, tanto che il ministero della Difesa ha deciso di impiegare proprio il suo valoroso soldato a quattro zampe per avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta proprio ai più piccoli, per insegnare loro i pericoli delle mine e diffondere insegnamenti di sicurezza per evitare spiacevoli incidenti. Per il giovane Patron tutto questo è solo un gioco, ma l'Ucraina intera non dimenticherà mai il suo prezioso contributo.