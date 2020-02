Rallenta lo scioglimento del più grande ghiacciaio in Antartide

Il caldo sta mettendo a rischio l'Antartide e, da tempo, i ghiacciai sono i sorvegliati speciali. In particolare, quello di Pine Island, situato nella parte occidentale del continente ricoperto di ghiaccio, si sta sciogliendo. Ma meno rapidamente del previsto.

A renderlo noto sono stati i glaciologi dell'Università britannica di Bristol che, guidati da Jonathan Bamber, hanno pubblicato uno studio sulla rivista Nature Geoscience, per mostrare i risultati del monitoraggio del ghiacciaio. I ricercatori si sono basati sui dati forniti dalle osservazioni effettuate dal satellite dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), CryoSat-2, che da 10 anni tiene sotto controllo il costante scioglimento dei ghiacci in Antartide.

" Negli ultimi quattro decenni il ghiacciaio di Pine Island ha contribuito all’innalzamento dei mari più di tutti gli altri ghiacciai dell’Antartide, ed è quindi uno dei più sorvegliati ", hanno detto i ricercatori. L'analisi dei dati basati sul satellite dell'Esa, però, mostrano un rallentamento dello scioglimento: " Il ghiacciaio continuerà a perdere massa in futuro - dice lo studio- ma non a ritmi più elevati di quelli attuali. I dati satellitari aiuteranno a migliorare i modelli sull’Antartide e a capire come mai talvolta diano previsioni differenti ".