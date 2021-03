La mossa della Regina Elisabetta. Così ora vuole affossare Meghan

Ci aspettiamo scintille il prossimo 7 marzo. Un vero e proprio duello di carisma, parole e immagini che porranno la regina Elisabetta e la royal family contro Harry e Meghan. Due fazioni ormai in guerra che si giocano credibilità e popolarità davanti al mondo intero. L’attesa per l’intervista concessa dai duchi di Sussex a Oprah Winfrey è alle stelle. I Sussex, però, saranno costretti a dividere la scena con Sua Maestà, che parlerà alla nazione poche ore prima il loro già contestato intervento alla tv americana, previsto alle 20 orario degli States.

Un discorso registrato in occasione del Commonwealth Day, le cui tradizionali celebrazioni, quest’anno, non potranno tenersi a causa della pandemia. Questa strana congiunzione astrale, anzi, regale, ha il sapore dolceamaro della vendetta. In realtà non sappiamo se davvero la programmazione del discorso della regina Elisabetta sulla BBC One sia stata studiata proprio per punzecchiare Harry e Meghan, ma qualcuno direbbe che le coincidenze non esistono. I giornali, tra cui il Daily Mail, sostengono che lo staff della monarca abbia fissato la messa in onda del discorso tre settimane fa, cioè prima che esplodesse la notizia dell’intervista di Harry e Meghan a Oprah.

Naturalmente la regina Elisabetta non avrebbe mai cambiato i suoi piani per fare un favore al nipote, considerando anche che le risposte date alla Winfrey si preannunciano come una serie di frecciate al vetriolo dirette alla Corona. Bisogna anche dire, però, che il Commonwealth Day cade il prossimo 8 marzo, dunque le opzioni per il giorno della diffusione dell’intervento di Sua Maestà si riducevano a due: o la vigilia del Commonwealth Day, o il giorno stesso. E se fosse l’intervista a Harry e Meghan a essere stata collocata strategicamente? Non abbiamo certezze, solo ipotesi. Piccolo dettaglio. Il Commonwealth Day Service del 2020 segnò l’ultimo appuntamento ufficiale dei Sussex. Il cerchio si chiude, o almeno così sembra.

La regina Elisabetta, poi, ha deciso di non limitarsi a un discorso, ma di far scendere in campo i rinforzi, cioè i Windsor (quasi al completo). Subito dopo il messaggio regale, infatti, vedremo uno speciale dal titolo “A Celebration For Commonwealth Day”, in cui compariranno il principe Carlo, Camilla, William e Kate e la contessa Sophie di Wessex, moglie del principe Edoardo. Proprio quest’ultimo e la principessa Anna mancheranno all’appello, ma i membri più in vista della royal family ci sono tutti e sembrano molto agguerriti.

Stando alle ultime indiscrezioni Harry e Meghan avrebbero girato di nuovo alcuni passaggi dell’intervista dopo la privazione dei gradi militari e dei patronati. La scelta, però, sarebbe stata dettata anche dalle condizioni di salute del principe Filippo. Il duca di Edimburgo è ancora in ospedale, reduce da un piccolo intervento al cuore, una “procedura” , così l’ha definita Buckingham Palace, sottolineando che non si tratterebbe di una vera e propria operazione. A quanto risulta la CBS non ha voluto saperne di rimandare il programma, in attesa che il principe consorte esca dall’ospedale, scatenando le critiche contri Harry e Meghan. Così scopriremo tra pochi giorni quali sono state le risposte dei duchi di Sussex a Oprah Winfrey, ospite della loro villa a Montecito.

Gesto premeditato o meno, con buona probabilità la regina Elisabetta sfodererà le armi della tradizione e dell’unità della famiglia, come fa notare Vanity Fair. Se Harry e Meghan punteranno tutto sulla loro indipendenza, sottolineando di essere “altro” rispetto ai Windsor, la royal family risponderà all’unisono, rimarcando l’importanza di essere coesi soprattutto in un momento difficile come questo. Si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi.