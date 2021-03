Meghan Markle ancora nella bufera: "Con noi usava crudeltà e ci manipolava"

Le polemiche su Meghan Markle non accennano a placarsi. Non bastava l’intervista a Oprah Winfrey, che ha letteralmente diviso l’opinione pubblica tra sostenitori e detrattori dei duchi di Sussex. Non sono state sufficienti le critiche alle domande esplicite della nota conduttrice americana e neanche lo sdegno per il mancato rinvio della messa in onda, date le condizioni di salute del principe Filippo. Ora ci si mettono anche dei gioielli forse "insanguinati". Stando al Times Of London e al Telegraph il controverso principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe regalato a Meghan, per le nozze, un paio di orecchini di diamanti.

Nell’ottobre 2018, durante un viaggio ufficiale alle Fiji, Meghan Markle ha sfoggiato quei gioielli durante una cena formale. In apparenza nulla di strano. Peccato che la duchessa abbia deciso di mettere quegli orecchini proprio tre settimane dopo la morte del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuta il 2 ottobre 2018. Un omicidio il cui mandante sarebbe proprio Mohammed bin Salman. I sospetti si sono addensati sul principe saudita fin da subito. La vicenda presenta ancora oggi molti punti oscuri, misteri che speriamo vengano svelati, ma la scelta di Meghan Markle di indossare proprio quegli orecchini non poteva essere più infelice.

La vicenda viene alla luce solo ora perché i rapporti dell’Intelligence americana avrebbero dimostrato la connessione tra bin Salman e l’assassinio di Khashoggi. Lo staff dei Sussex ha voluto immediatamente chiarire che, la sera in cui Meghan ha indossato gli orecchini, non sapeva nulla del presunto coinvolgimento del principe nella morte del giornalista. Inoltre c’è un altro dettaglio piuttosto strano. Sempre stando al Telegraph ora quei gioielli non sarebbero in possesso della duchessa. Anzi, non le apparterrebbero affatto.

Tuttavia, secondo un'altra versione dei fatti riportata dal Times of London, Meghan conosceva l'origine di quei gioielli e quando scelse di indossarli alle Fiji scandalizzò lo staff di Kensington Palace. Non sappiamo se davvero Mohammed bin Salman li abbia donati direttamente all'ex attrice. Il principe avrebbe pranzato con la regina Elisabetta nel marzo 2018, due mesi prima del royal wedding di Harry e Meghan, ma non è detto che abbia consegnato il suo regalo in quell'occasione. Questa notizia, poi, arriva in contemporanea con un’altra accusa.

Secondo le indiscrezioni Meghan Markle avrebbe bullizzato dei membri del suo staff. Il Times ha approfondito la vicenda, ascoltando diverse fonti. Sembra che la duchessa si sia accanita, in particolar modo, con due donne del suo entourage. Ora le presunte vittime sono preoccupate dal fatto che Harry e Meghan possano, grazie all'intervista con Oprah, essere dipinti come due agnellini quando, sarebbero "due bulli oltraggiosi" , ci dicono i testimoni. Pensate che nel 2018 il problema sarebbe diventato così grande che una delle assistenti di Meghan avrebbe minacciato addirittura di denunciarla per bullismo. Jason Knauf, segretario alla comunicazione dei Sussex, informò della faccenda il segretario privato del principe William.

In una mail Knauf scrisse: "La situazione è molto grave e sono preoccupato che non si faccia nulla" . Per Case la duchessa sembra sempre avere qualcuno nel mirino" e "il suo comportamento è inaccettabile" . Un testimone ha dichiarato: “Più che bullismo sembrava crudeltà emotiva e manipolazione”. Uno dei presunti bersagli della duchessa ha confessato di essere così in ansia sul posto di lavoro da "non riuscire a smettere di tremare" . Un altro, una donna, ha rivelato di essere stata "umiliata" .