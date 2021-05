Il report che confuta la teoria del genocidio nello Xinjiang

Che cosa succede nello Xinjiang? Si può davvero parlare di genocidio oppure siamo semplicemente di fronte a una manipolazione mediatica degli eventi? Per capirlo, è utile dare un'occhiata al rapporto speciale pubblicato dalla Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF). Il documento, intitolato The Xinjiang Genocide Determination as Agenda - A Critical Analysis of a Report by the Newlines Institute and the Raoul Wallenberg Center, è stato curato dell'esperto norvegese Thore Vestby, in collaborazione con studiosi olandesi e danesi.

Nel rapporto è stata utilizzata una grande quantità di informazioni dettagliate per analizzare e criticare il background dell'agenzia che ha rilasciato il recente " report degli Usa relativo allo Xinjiang ", l'" obiettività dei documenti citati, e l’imparzialità " dei loro autori e archivisti, nonché l'" autenticità " dei dati, e la " rigidità " del processo di redazione del report americano, mettendo in luce una non casuale omissione del terrorismo nello Xinjiang. Il documento statunitense finito nell'occhio del ciclone si intitola The Uyghur Genocide: An Examination of China’s Breaches of the 1948 Genocide Convention.

Contenuto distorto, dati falsi

Nel rapporto stilato dalla TFF si legge che il report degli Usa relativo allo Xinjiang è basato totalmente sul pensiero della guerra fredda. È inoltre pieno di informazioni e dati falsi, quasi del tutto privi di fondamenti accademici. Inoltre, il contenuto è seriamente distorto e non in grado di provare l'esistenza del genocidio nello Xinjiang.

Detto in altre parole, sembra quasi che il suddetto lavoro sia stato realizzato soltanto per sostenere " la linea dura della politica estera degli Stati Uniti " e " sfruttare le preoccupazioni dei diritti umani " al fine di " promuovere un confronto politico nei confronti della Cina ". Le fonti utilizzate, poi, risultano di parte, mentre sono state " deliberatamente " tralasciate " importanti prospettive, teorie, concetti e fatti ". E questo " per un istituto che professa di essere basato su solidi valori, è problematico ".