"Molto dimagrita...": riappare l'amante di Putin

Ne sentivamo la mancanza ma adesso sappiamo che sta bene e siamo più tranquilli anche se dicono sia dimagrita. Dopo aver subìto (a scoppio ritardato) le sanzioni occidentali, l'amante di Putin Alina Kabaeva è riapparsa in pubblico ad un raduno di giovani ginnaste a Sochi, una città che si affaccia sul Mar Nero, dove alcune star dello sport hanno parlato con i ragazzi e hanno dato loro alcuni consigli. La notizia è stata data dal quotidiano Moskovsky Komsomolets che, ovviamente, non si è fatto mancare un lungo articolo in cui vengono elencati soltanto i pregi dell'ex ginnasta.

La perdita di peso

Forse per lo stress emotivo accumulato in questo periodo non certo facile neanche per miliardaria putiniana, lo stesso giornale di Mosca è rimasto stupito nel vederla dimagrita rispetto all'ultima apparizione in pubblico di quasi due mesi fa quando fu vista ad una gara di ginnastica ritmica, dove fu comunque oggetto di gossip per il suo viso dichiarato "irriconoscibile" dalla stampa. ” È sorprendente per lei ", scrive il giornale, riferendosi all'evidente perdita di peso, che ha poi aggiunto che la Kabaeva fosse comunque abbronzata con alcuni dettagli sul suo abito.

"Non arrendetevi"

Durante la sua visita ad una scuola, avrebbe esortato tutti i ragazzi presenti a " non arrendersi: raggiungi i tuoi obiettivi, non perderti d'animo ", scrive Il Messaggero. Nessuno, in Russia, osa chiederle del suo rapporto con il presidente russo per evitare guai peggiori: tutti fanno finta di nulla, ufficialmente i due non starebbero nemmeno insieme ma tant'é, sappiamo bene come funziona il regime imposto dal Cremlino. Ai ragazzi ha detto di non arrendersi ma lei e la sua famiglia hanno dovuto arrendersi alle sanzioni: divieto di ingresso nei Paesi dell'Ue e il congelamento dei beni. Non solo lei ma, ad essere stata colpita dalle sanzioni, c'è stata anche la nonna della Kabaeva, Anna Zatseplina.

Colpire lei per colpire Putin