Le donne di Putin nel mirino: cosa è successo ad Alina e all'ex moglie

La Gran Bretagna continua a colpire la Russia e Putin ma questa volta lo fa in maniera indiretta con nuove sanzioni a 12 esponenti dell'entourage di Vladimir Putin, quella che la ministra degli Esteri Liz Truss ha definito " la rete in ombra che sostiene lo stile di vita lussuoso del Presidente ". I nomi sono eccellenti perché spuntano le donne della vita dello Zar: c'è l'ex moglie Lyudmila Ocheretnaya e c'è l'attuale e segreta compagna Alina Kabaeva, che avrebbe sposato il presidente russo dal quale avrebbe anche avuto dei figli. Ma non è finita qui perché a essere colpita dalle sanzioni c'è anche la nonna della Kabaeva, Anna Zatseplina. Tra i 12 fanno parte anche alcuni cugini e amici di Putin tra cui un dirigente di Bank Rossiya, Mikhail Klishin, il figlio dell'amico di infanzia, Peter Kolbin Yuri Shamalov, figlio dell'azionista di Bank Rossiya Nikolai Shamalov, considerato come uno degli esponenti di punti tra i nuovi oligarchi.

"Ecco come agisce Putin"

Adesso non manca più nessuno, o quasi. Le sanzioni stanno colpendo a 360 gradi e in maniera trasversale il mondo del presidente russo che non possiederebbe chissà quali beni ma perché " Putin fa affidamento sulla sua rete di familiari, amici d’infanzia ed élite selezionata", ha spiegato la Truss. " La loro ricompensa è un’influenza sugli affari dello stato russo che va ben oltre le loro posizioni formali ", si legge sul Corriere. In sostanza, la fitta rete di familiari e amici su cui può fa affidamento hanno un loro ruolo di potere " in cambio della loro eterna lealtà ". Le sanzioni di queste ultime ore vanno a colpire la cerchia ristretta grazie alla quale Putin mantiene denaro e potere e lo aiuta nella " sua macchina da guerra ". La Truss è agguerrita e minaccia sanzioni anche contro tutti quelli che " aiutano e favoriscono l’aggressione di Putin fino a quando l’Ucraina non prevarrà ".

Pugno duro della Gran Bretagna