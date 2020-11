Riforma, apertura e sviluppo: le parole chiave di Xi Jinping per l'innovazione della Cina

Il 12 novembre, a Shanghai, si sono svolte le celebrazioni per il 30esimo anniversario dell’apertura e dello sviluppo dell’area di Pudong. Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, nonché segretario generale del Comitato centrale del PCC e presidente della Commissione militare centrale, ha partecipato all'evento pronunciando un importante discorso.

Cogliere le opportunità

Nel suo intervento, Xi Jinping ha parlato della necessità di cogliere le opportunità, mettere in atto con decisione il nuovo concetto di sviluppo e lavorare all’edificazione di un nuovo modello di crescita. Secondo quanto detto dal capo di stato cinese, sarà fondamentale impegnarsi, con spirito pionieristico, a raggiungere un più alto livello di riforma e apertura, edificare un Paese socialista moderno in ogni aspetto e un modello capace di manifestare le sue "quattro aree di fiducia", mostrare meglio al mondo le idee e lo spirito della Cina, oltre che la strada che essa ha deciso di percorrere.

Xi Jinping ha aggiunto che l’esperienza pratica ha pienamente dimostrato che la riforma e l’apertura rappresentano l’unico modo per sostenere e sviluppare il socialismo con caratteristiche cinesi e per centrare l’obiettivo della grande rinascita della nazione cinese. Per fare questo, il processo di riforma e sviluppo avviato dalla Cina dovrà mettere il popolo al centro, considerare la sua aspirazione ad una vita felice come obiettivo della propria lotta e comprendere che la realizzazione di questa grande, storica impresa dipende dal popolo.

L'importanza dell'innovazione

Secondo quanto dichiarato da Xi Jinping è necessario impegnarsi per costruire un motore più forte a sostegno dell’innovazione ed essere più innovativi nella scienza e nelle tecnologie di base , così da garantire grandi passi in avanti in questo settore. Per fare ciò, occorrerà migliorare l’ambiente per l’innovazione e l’imprenditorialità, e accelerare la creazione di cluster industriali di livello mondiale e in diversi campi, come quello dei circuiti integrati, della biomedicina e dell’intelligenza artificiale. Il capo di Stato cinese ha poi detto che è necessario rafforzare la riforma del sistema di innovazione scientifica e tecnologica, e sviluppare attivamente la collaborazione a livello globale in questo campo.

Xi Jinping ha sottolineato che è necessario rafforzare l’integrazione dei sistemi di riforma, attivare nuove forze trainanti per uno sviluppo di alta qualità e creare un ambiente commerciale di primo livello. Che sia internazionale, orientato al mercato e amministrato a norma di legge.

Aperture e cooperazione internazionale

Secondo il capo di Stato cinese è inoltre importante promuovere l’apertura istituzionale ad alto livello e creare nuovi punti di forza nella cooperazione e nella concorrenza internazionale. Per fare questo il Paese dovrà rafforzare la capacità di allocazione delle risorse globali, migliorare il sistema dei mercati finanziari, quello dei prodotti, quello istituzionale e delle infrastrutture, sviluppare una migliore economia della sede centrale e diventare un elemento chiave all’interno della catena industriale, del valore e di approvvigionamento a livello mondiale.

Xi Jinping ha infine parlato della necessità di migliorare il livello di modernizzazione della governance delle aree urbane insieme al bilanciamento e alla qualità dei servizi pubblici. Secondo il presidente cinese è inoltre particolarmente importante creare un ambiente ecologico armonioso e bello, e concentrarsi sul perfezionamento dei principali sistemi e meccanismi di prevenzione e controllo delle epidemie poiché in questo modo sarà possibile garantire la salute del popolo in ogni momento e in modo completo.

La mattina dello stesso giorno, Xi Jinping si è recato in visita alla mostra intitolata "Sotto la guida di una strategia nazionale - Trentesimo anniversario dell’apertura e dello sviluppo dell’Area di Pudong".