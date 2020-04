La riforma sanitaria del Massachusetts: ecco perché lì si muore di meno

Se gli Stati Uniti, primo Paese al mondo per numero di casi (l'ultimo aggiornamento parla di oltre 468 mila positivi) sono in ginocchio a causa del Covid-19, l'emergenza non è uguale dappertutto: il Massachusetts, con capitale Boston, ha una "curva" diversa rispetto a tutti gli altri Stati.

Assicurazione sanitaria

La risposta potrebbe essere presto detta: in questo Stato, nel 2006, è stata approvata una riforma sanitaria che, modificata sulla base dell' "Obamacare" del 2010, firmata da Barack Obama, garantisce un’assicurazione a quasi tutti i cittadini (97-98%). Questa legge consente alla maggior parte di loro di ricevere cure adeguate in caso di necessità oltre " ad una grande abbondanza di ospedali e centri medici ", ha spiegato Jon Kingsdale, professore della Boston University e primo direttore del Massachusetts Health Connector, il marketplace pubblico delle assicurazioni istituito dalla riforma del 2006, in un'intervista al Corriere.

Differenze con gli altri Stati

Anche se negli Stati Uniti i test sono gratis, "una visita al pronto soccorso costa centinaia di dollari ed un ricovero decine di migliaia: con la crisi economica in atto ed il calo dei guadagni, ogni minima spesa diventa gravosa - afferma Kingsdale, che esalta il caso del Massachusetts perché " avere accesso all’assicurazione pubblica, in questa emergenza sanitaria è un grande vantaggio rispetto ai 17 Stati, fra cui la Florida, che non hanno esteso la copertura sanitaria come previsto dall’Obamacare. E i cui residenti subiranno l’impatto ".

La copertura del Massachusetts

Secondo David Cutler, professore di economia applicata ad Harvard e consigliere per la sanità durante la campagna elettorale di Obama nel 2008, anche se " è difficile da dire con certezza ", ma la copertura sanitaria quasi universale del Massachusetts starebbe avendo un impatto molto positivo nella gestione della crisi. " Gli ospedali non sono appesantiti dalle persone non assicurate e quindi le loro finanze sono più al sicuro rispetto agli altri Stati ".

Inoltre, nello stato di Boston, c'è spazio anche per i "safety net hospital", ospedali nei pressi delle comunità più povere che si prendono cura anche dei pazienti non assicurati.

Test e mortalità

Nel 2018 negli Stati Uniti ben 28 milioni di persone era senza assicurazione e la metà di loro non sapeva a chi rivolgersi in caso di malattia. In questo caso, per paura di dover pagare cifre astronomiche, molti americani rinuncerebbero ad evitare test e cure. Ma, durante una pandemia devastante come questa, non affidarsi alle cure mediche rischia di avere effetti devastanti.

" Gli ospedali, in tutti gli Stati Uniti, generalmente stanno trattando i malati di Coronavirus perché si rendono conto che non farlo sarebbe pericoloso per tutti ", spiega Gerald Friedman, economista della University of Massachusetts - se guardiamo al tasso di mortalità del Covid-19, però, in Massachusetts è più basso che altrove: non è merito soltanto dell’assistenza sanitaria universale, ma sicuramente ha aiutato ". Il vero impatto della copertura sanitaria, insomma, sarebbe qua: i residenti fanno più test perché non temono i conti ospedalieri, vengono curati prima e la mortalità si abbassa.

Ricostruire gli spostamenti

Il 4 aprile, il governatore repubblicano del Massachusetts Charlie Baker, ha ulteriormente intensificato lo sforzo incaricando mille volontari di ricostruire i contatti avuti dalle persone contagiate, in modo da isolare chi ha il virus e condurre ancora più test. Quest'iniziativa, la prima negli Stati Uniti è stato Paul Farmer, professore di Harvard ma anche medico ed antropologo che ha combattuto per trent’anni Aids, Ebola, colera e tubercolosi negli angoli più remoti e poveri della Terra. " Per rispondere efficacemente alla minaccia — spiega - dobbiamo tracciare e curare, e per farlo dobbiamo fare i test. Per questo è fondamentale aumentare l’accesso a test gratuiti ".

Sanità in bancarotta