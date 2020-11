L'Oms mette in guardia: "Rischio di terza ondata"

Non siamo ancora arrivati al 2021 ma l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) si porta avanti col lavoro e lancia il proprio monito tramite le parole di David Nabarro, divenuto dallo scorso 21 febbraio uno dei sei inviati speciali dell'Agenzia incaricati di rispondere alla pandemia Covid-19. Ecco quindi la previsione di una nuova ondata (la terza, stando quantomeno al computo ufficiale), in arrivo agli inizi del prossimo anno, se i governi degli stati europei dovessero ripetere gli errori che sarebbero costati, stando a quanto affermato dall'emissario dell'Oms, la seconda ondata di infezioni di Covid.

"Hanno perso l'occasione di concludere la costruzione delle infrastrutture necessarie durante i mesi estivi, dopo esser riusciti a tenere la prima ondata sotto controllo" , ha affermato l'inviato speciale dell'agenzia, come riportato dal portale “SwissInfo”. "Ora abbiamo la seconda ondata. Se non si prendono le contromisure necessarie avremo una terza ondata all'inizio del prossimo anno" . Nabarro, il quale come riferito dal quotidiano svizzero aveva partecipato senza successo alla corsa nel 2017 per diventare direttore generale dell'Oms, si è soffermato anche sul tema della chiusura delle stazioni sciistiche già avvenuto in Austria per prevenire inutili rischi. "Una volta che i tassi di infezione diminuiranno, e affonderanno, allora potremo essere liberi quanto vogliamo" , ha spiegato il membro dell'organizzazione mondiale della sanità.

Rispetto all'evidente inadeguatezza delle misure prese dai paesi dell'occidente, in primis proprio gli stati membro dell'Unione europea, Nabarro ci ha tenuto a lodare invece la risposta di alcuni stati asiatici, specialmente la Corea del Sud che continua a mantenere un numero molto basso di contagi e di vittime. "Le persone sono pienamente coinvolte, assumono comportamenti che complicano la vita del virus" , ha spiegato l'emissario dell'Oms. "Mantengono le distanze, indossano maschere, si isolano quando sono malate, provvedono a lavare spesso le mani e le superfici. Proteggono le categorie di persone più a rischio" .