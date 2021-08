“Ritiro Usa terminato": finiti 20 anni di guerra

Gli Stati Uniti hanno definitivamente lasciato l’Afghanistan. Il presidente Joe Biden aveva promesso che le forze americane avrebbero abbandonato lo scenario afghano entro il 31 agosto, e così è stato.

Ritiro completato

La conferma è arrivata dal generale Frank McKenzie, comandante centrale delle forze armate americane. Termina così la più lunga guerra della storia statunitense, con gli ultimi aerei militari che hanno riportato a casa soldati e diplomatici.

Secondo quanto riferito dall’Associated Press è da France Press, per tutta Kabul sono stati uditi molteplici spari per festeggiare la partenza del contingente di Washington. A quanto pare, i colpi provenivano dai check point dei talebani; le urla di gioia da postazioni situate nella vecchia green zone.