La piccola Cleo di 4 anni prigioniera in una casa per 18 giorni. Arrestato un uomo

Cleo Smith, la bimba di 4 anni scomparsa lo scorso 17 ottobre da un campeggio in Australia, è stata ritrovata. La piccola si trovava in un appartamento di Carnarvon, cittadina nella regione occidentale di Gascoyne. Un uomo, di cui non sono ancora note le generalità, è stato posto in custodia. " Finalmente la famiglia è riunita ", ha annunciato Ellie Smith su Twitter condividendo una foto della figlioletta.

Deputy Commissioner Col Blanch will be talking to Sunrise at 6.15am about Cleo Smith — WA Police Force (@WA_Police) November 2, 2021

La scomparsa

Cleo era scomparsa lo scorso 16 ottobre da un camping di Blowholes Shacks a MacLeod, cittadina a circa 900 chilometri a Nord di Perth. L'ultima a vederla era stata sua madre, Ellie Smith, attorno all'una di notte quando la bimba si era svegliata per la sete. Al mattino, verso le ore 6, la piccola non c'era più con anche il sacco a pelo in cui aveva riposato. L'allarme era stato lanciato attorno alle 6.30 col sospetto di rapimento. La polizia locale aveva diramato una foto di Cleo offrendo una ricompensa da 1 milione di dollari (circa 643mila euro) a chiunque avesse fornito informazioni utili alle indagini. Dopo 18 giorni di ricerche profuse è arrivata la bella notizia: " Cleo è viva e sta bene ", ha confermato il vicecommissario Col Blanch.

Cleo Smith found: first pictures of smiling girl as Australian police detail moment of rescue https://t.co/CLMmMjd3X7 — The Guardian (@guardian) November 3, 2021

Il ritrovamento di Cleo

La bimba è stata ritrovata in un appartamento di Carnarvon, cittadina nella regione occidentale di Gascoyne. Compatibilmente con le informazioni trapelate sinora, sarebbe stata prigioniera di un uomo " che non ha legami con la famiglia Smith ", ha spiegato Blanch al quotidiano The Guardian. La segnalazione è arrivata da alcuni residenti di Carnavorn che hanno notato un vicino di casa mentre acquistava pannolini per bambini nonostante non avesse figli. Da lì, il terribile sospetto che stesse tramando qualcosa. " Una squadra di agenti — ha proseguito Blanch — ha fatto irruzione nell'abitazione nella notte e ha trovato la piccola in una delle stanze, chiusa a chiave. Cleo è stata prelevata da uno dei poliziotti e le è stato chiesto come si chiamasse. Lei ha risposto: 'Mi chiamo Cleo' ". La bimba è stata subito riportata dai genitori.

Il premier australiano: "Qualcosa di stupendo"

La notizia del ritrovamento è stata accolta con entusiasmo anche dal premier australiano Scott Morrison. " Le nostre preghiere sono state esaudite " ha twittato il primo ministro ringraziando le autorità per il lavoro svolto.