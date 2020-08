Caso Epstein, il verbale choc sugli stupri: ​"La prima volta avevo 11 anni..."

Una nuova scioccante rivelazione va ad aggiungersi alle accuse nei confronti di Jeffrey Epstein, accusato di traffico di minorenni. Come riporta il New York Post, una donna ha recentemente dichiarato che il magnate avrebbe abusato di lei alla tenera età di 11 anni. ”Jane Doe XIII ”, la cui rivelazione fa parte di una nuova causa intentata da 9 donne nei confronti di Epstein, ha affermato di essere stata abusata nel 1993.

Jane era una bambina di soli 11 anni quando Epstein "la assalì, la stuprò, la malmenò e la costrinse a praticargli sesso orale". Queste sono le sconvolgenti parole che compaiono nei documenti depositati in tribunale giovedì 13 agosto. Ad oggi, Jane Doe è la vittima più giovane di cui Jeffrey Epstein avrebbe abusato. Oltre a lei, altre donne hanno affermato di essere state stuprate dal magnate a 12 e 13 anni. “Fui stuprata più volte a 13 anni nel 1978” , sostiene un’altra donna del Tennessee nei documenti. Sono tante le donne che affermano di essere state abusate dal milionario, diverse quelle minorenni. Ma tutte affermano la stessa cosa: che se avessero parlato, il loro aguzzino avrebbe fatto del male alla loro famiglia e la carriera dei loro pari sarebbe stata distrutta.