"La rivoluzione è partita": poi minaccia di far esplodere una bomba

Ore di tensione attorno al Congresso degli Stati Uniti: è stata diffusa la notizia di un allarme bomba. E le forze preposte sono intervenute con prontezza. L'uomo si è infatti arreso.

Poco dopo la diffusione dell'allarme, è arrivata la specificazione che si attendendeva: vicino a Capitol Hill c'èra un uomo, che aveva parcheggiato dinanzi alla Library of Congress. La persona in questione era all'interno di un furgone nero. Lo stesso ha detto di avere una bomba con sé, così come ripercorso dall'Adnkronos. E pare che l'attentatore abbia pure fatto vedere un detonatore a chi stava cercando d'intervenire. Nulla è esploso. E infine il responsabile della tensione si è arreso.

Una vicenda che è avvenuta in una fase concitata per la storia americana (ma anche per quella occidentale), con quanto accaduto in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe Usa e delle altre nazioni. Afghanistan che - come ricordato nel discorso alla nazione del presidente Joe Biden - era divenuta la meta di un'operazione militare per via della lotta al terrorismo. Mentre scriviamo, non esistono tuttavia elementi che possano far pensare ad un collegamento tra quanto è accaudto attorno al Congresso ed un'azione terroristica correlata agli eventi afghani.

Quel che si sa, invece, è che il responsabile che si trova nel mezzo di trasporto è conosciuto dalle forze dell'ordine. Sempre secondo quanto ripercorso dalla fonte sopracitata, c'è stato un dialogo tra l'Fbi e questa persona. Sono stati utilizzati i vetri delle macchine ed i biglietti, come nelle classiche negoziazioni. Le notizie, comunque sia, erano frammentate. Il Congresso, nel frattempo, era stato evacuato.

Non solo il Congresso: secondo quanto sottolineato dalla Lapresse, pure la Corte Suprema è stata sottoposta ad un'evacuazione d'urgenza. Sono misure di sicurezza necessarie in circostanze come queste. Tutta l'area, del resto, è interessata dalla presenza di un grande quantitativo di poliziotti. Il sindaco di Washington, nel frattempo, ha chiesto ai cittadini che amministra di non recarsi da quelle parti della città.

Nel frattempo, il presunto attentatore era stato ripreso da qualcuno. Tanto che - come racconta l'Agi - è spuntato un video sull'edizione americana dell'Huffington Post tramite cui è possibile ascoltare alcune affermazioni dell'uomo: "La rivoluzione è partita. É qui... Io sono pronto a morire per la causa", ha detto l'uomo. Per mezzo del filmato, è possibile ascoltare la persona che dice di avere una bomba mentre afferma che "Il sud è qui, ci sono cinque di noi sparsi in tutta la vostra piccola Dc". Il presunto attentatore, quindi, sarebbe stato pronto a morire. Ma ancora non si conosce la "causa" di cui parla nei suoi virgolettati.

Il capo della polizia ha rilasciato dichiarazioni a stretto giro: "L'uomo al volante del mezzo sospetto ha detto al nostro agente che aveva una bomba a bordo. E abbiamo fatto evacuare subito la zona". L'uomo ha pure inoltrato un messaggio a Biden: "Fate saltare i finestrini e la bomba esplode... - ha affermato, facendo vedere in video una scatola che potrebbe contenere la bomba o comunque materiale esplosivo - Se pensate che non sia reale, questa lo è. E questa è una delle m... più forti che tu possa trovare. Te lo dico, Biden, se questi finestrini saltano, la bomba esplode. Ce ne sono cinque qui", ha detto, così come riporta l'Agi. Comunque sia, il sospettato, dopo aver domandato di avere un'interlucozione col presidente, ha deciso di consegnarsi ai negoziatori.

Non si conoscono ulteriori dettagli, ma è spuntato persino un video online. Un filmato che dovrebbe essere stato mandato in onda con una diretta Facebook prima che l'uomo si arrendesse. Sta emergendo il probabile materiale posseduto dall'uomo: qualcosa con il gas propano. Adesso è in corso la fase di bonifica.