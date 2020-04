Royal Navy, consegnato il quarto hunter killer della classe Astute

L’HMS Audacious (S122), quarto sottomarino d’attacco a propulsione nucleare della Classe Astute, ha raggiunto la base navale di Clyde, in Scozia. Dopo l’addestramento a terra, l'equipaggio dell’HMS Audacious, intraprenderà le prove in mare. Insieme alle due portaerei della classe Queen Elizabeth, la classe Astute rappresenta il nucleo delle capacità offensive della Royal Navy.

HM Naval Base Clyde, the core of the Submarine Service

La più grande base navale della Gran Bretagna, la Her Majesty's Naval Base Clyde, si trova in Scozia. Fino allo scorso dicembre, Faslane ospitava i sottomarini strategici inglesi. Dallo scorso gennaio, la HM Naval Base Clyde, nota adesso come Faslane Flotilla, ospita l’intera forza sottomarina strategica e di attacco della Royal Navy.

Royal Navy, sottomarini d’attacco classe Trafalgar

I sottomarini d’attacco a propulsione nucleare di terza generazione classe Trafalgar, sono entrati in servizio con la Royal Navy negli anni '80. Successori della classe Swiftsure, i Trafalgar sono lunghi 85 metri, larghi dieci e con un dislocamento in immersione di 5300 tonnellate. Alimentati da un reattore nucleare Rolls-Royce PWR1, a sua volta progettato per la classe Valiant, possono raggiungere una velocità massima in immersione di oltre trenta nodi. Sono equipaggiati con cinque tubi lanciasiluri da 533 millimetri configurati per i sistemi d’arma Spearfish ed i missili da crociera Tomahawk. In base alla configurazione prescelta, un sottomarino classe Trafalgar può essere armato con trenta Tomahawk. La flotta Trafalgar è composta dalle unità HMS Trafalgar (S107), HMS Turbolent (S87), HMS Tireless (S88) , HMS Torbay (S90), HMS Trenchant (S91), HMS Talent (S92) e HMS Triumph (S93). Gli ultimi tre sottomarini sono stati equipaggiati con il sonar 2076 Stage 5. Le prima quattro unità della classe Trafalgar sono state dismesse. Risultano in attività i sottomarini HMS Trenchant (pattugliamento artico), HMS Talent e HMS Triumph (GIUK Gap).

L’HMS Talent (S92), varata nel 1986, nell’estate del 2018 ha concluso il suo addestramento intensivo in mare dopo importanti lavori di ammodernamento che si sono svolti presso la base navale di Devonport (HMS Drake), nella parte occidentale della città di Plymouth. Nel settembre del 2018, l’unità classe Trafalgar ed il suo equipaggio sono stati dichiarati idonei per svolgere missioni di combattimento reali. L’HMS Talent (S-92) resterà in servizio fino al 2028.

L’HMS Trenchant (S91) resterà in servizio attivo fino al prossimo anno a causa dei 17 mesi di ritardo accumulati dall’ HMS Audacious. L’HMS Trenchant andrà in pensione dopo 32 anni di attività. L’HMS Triumph (S93), infine, dovrebbe essere dismesso nel 2022.

Il crollo dell'Unione Sovietica segnò la fine degli hunter killer classe Trafalgar Mark II. Alla fine della Guerra Fredda la Royal Navy schierava una forza di 25 sottomarini d'attacco.

Royal Navy, sottomarini d’attacco classe Astute

I sottomarini d'attacco a propulsione nucleare sono progettati per identificare, monitorare e distruggere sia le controparti nemiche che le unità di superficie. Supportano inoltre le forze speciali ed effettuano missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR). La classe Astute è stata progettata per sostituire la Trafalgar, tuttavia i ritardi accumulati dal governo inglese hanno fatto lievitare i costi del 50% rispetto a quanto inizialmente preventivato. I primi tre sottomarini della Classe Astute sono costati ai contribuenti inglesi, compresi costi di ricerca e sviluppo, quattro miliardi di sterline. Lunghi 97 metri con un raggio di 11,3 metri ed un dislocamento di 7800 tonnellate, gli Astute possono raggiungere una velocità di trenta nodi in immersione. E’ alimentato da un reattore nucleare ad acqua pressurizzata Rolls-Royce (PWR 2) con nucleo in grado di operare per 25 anni senza rifornimento. Il reattore nucleare di seconda generazione PWR 2 è stato sviluppato per i sottomarini strategici classe Vanguard. I reattori PWR di prima generazione consentirebbero ai sottomarini di circumnavigare il globo circa venti volte. I PWR 2 raddoppiano tale capacità (40 volte la circumnavigazione del globo senza rifornimento di carburante). I pattugliamenti di 90 giorni circa sono limitati soltanto dalle scorte di provviste trasportate per l'equipaggio.

Ogni unità è armata con sei tubi da 533 mm e può trasportare un massimo di trentotto sistemi d’arma tra missili e siluri. Gli Astute, insieme alla flotta Trafalgar superstite, sono le uniche piattaforme della Royal Navy attualmente in servizio in grado di lanciare i missili da crociera Tomahawk. A differenza delle loro controparti americane, gli Astute mancano di un sistema di lancio verticale per i loro missili da crociera. La classe Astute è ritenuta una delle più silenziose al mondo, con capacità di guerra elettronica (Thales Sensors Outfit UAP), comunicazione e suite sonar (Thales 2076) di ultima generazione. Il sonar 2076 è stato finora installato sui sottomarini Torbay, Trenchant e Talent della classe Trafalgar. Gli Astute sono stati equipaggiati con l'ultima versione della suite sonar integrata Thales S2076.

I sottomarini d’attacco a propulsione nucleare classe Astute HMS Astute (S119), HMS Ambush (120) e HMS Artful (121) risultano in servizio attivo ed operativi da Faslane. Nell’estate del 2016, l’HMS Ambush ha riportato gravi danni allo scafo esterno dopo essere entrato in collisione con una nave al largo dello Stretto di Gibilterra. Nessun danno alla centrale nucleare. Illeso l’equipaggio. Il sottomarino HMS Audacious (S122) ha raggiunto poche ore fa la Scozia. A causa di “problemi tecnici”, l’entrata in servizio dell’unità è stata posticipata di 17 mesi e rinviata al gennaio del prossimo anno. I sottomarini Anson, Agamemnon ed Agincourt sono attualmente in costruzione presso la BAE di Barrow. L’ultima unità della classe Astute sarà presa in consegna dalla Royal Navy tra il 2024 ed il 2025. Gli ultimi quattro Astute avranno un costo individuale di 1,4 miliardi di sterline (1,7 miliardi di dollari).

Entro il 2022 gli Astute saranno gli unici sottomarini da attacco della Royal Navy. Insieme alle due portaerei della classe Queen Elizabeth, la classe Astute rappresenta il nucleo delle capacità offensive della Royal Navy.