"Lascino le armi entro oggi". La richiesta della Russia | La diretta della guerra

Oggi alle 7:00 doveva essere aperto il corridoio umanitario a Severodonetsk. Una tregua riguardante soprattutto lo stabilimento chimico Azot. Un nome quest'ultimo non così lontano da quello delle acciaierie Azovstal di Mariupol. E anche la situazione rischia di essere molto simile. All'interno dell'impianto infatti ci sarebbero 500 civili e numerosi combattenti. Proprio come nello stabilimento sulle rive del Mar d'Azov. Un vero e proprio bunker che però, a differenza di quanto visto a Mariupol, non è completamente circondato dalle forze russe. Se è vero infatti che Mosca, secondo l'intelligence di Londra, oramai è vicina all'impianto e alcuni uomini sono riusciti anche ad entrare nel perimetro dello stabilimento, resistono alcuni reparti ucraini attorno la zona industriale e soprattutto a Lysychansk, cittadina limitrofa a Severodonetsk posta su un'altura da cui le forze di Kiev possono avere il controllo del fuoco sulle aree circostanti. Tuttavia, secondo Mosca, la situazione ad Azot per gli ucraini si è fatta proibitiva. Da qui l'ultimatum lanciato nelle prime ore del mattino. "I combattenti devono fermare la loro insensata resistenza e deporre le armi a partire dalle 8 del mattino ora di Mosca". A dirlo è stato Mikhail Mizintsev, l'ufficiale russo che ha guidato le forze del Cremlino a Mariupol e che adesso si trova in quest'altra città strategica per i piani russi. Mosca controlla buona parte di Severodonetsk e vorrebbe risparmiare altri combattenti per prendere gli ultimi quartieri rimasti nelle mani di Kiev.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky però, così come reso noto nel suo ultimo intervento su Telegram, ha dato ordine di resistere. "A Severodonetsk si combatte ferocemente - ha detto - Le perdite, purtroppo, sono dolorose. Ma dobbiamo resistere. Si tratta del nostro stato. È fondamentale resistere lì, nel Donbass". Il capo dello Stato ucraino ha anche sottolineato l'importanza di avere ancora più armi, denunciando arrivi di rifornimenti dall'occidente inferiori a quelli promessi. "Per adesso è arrivato solo il 10% delle armi promesse - ha rimarcato Zelensky - L'Ucraina ha bisogno di moderne armi antimissilistiche. Il nostro Paese non ne ha ancora abbastanza, il ritardo nella loro fornitura non può essere giustificato".

La diretta:

Ore 9:16 | Draghi, Scholz e Macron domani a Kiev

Secondo la stampa tedesca, la missione a tre del cancelliere Olaf Scholz, del presidente francese Emmanuel Macron e del presidente del consiglio italiano Mario Draghi a Kiev si terrà nella giornata di domani. La loro permanenza nella capitale ucraina dovrebbe essere di sei ore. Non sono emersi al momento ulteriori dettagli.

Ore 8:38 | Filorussi: "Aperto corridoio umanitario a Severodonetsk"

"Abbiamo aperto il corridoio umanitario stabilito per evacuare i civili asserragliati nell'impianto chimico Azot a Severodonetsk". Lo ha dichiarato il rappresentante ufficiale delle milizie dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk, Andrei Marochko. Lo si legge su Russia Today.

Ore 8:01 | Ultimatum di Mosca ai combattenti dell'impianto Azot

"Gli ucraini fermino la loro insensata resistenza e depongano le armi a partire dalle 8 del mattino ora di Mosca". Lo ha dichiarato il generale russo Mikhail Mizintsev, in quello che appare come un vero e proprio ultimatum alle forze di Kiev.

Ore 7:48 | Zelensky: "Occorre resistere"

"Nel corso dell'ultima giornata non sono avvenuti cambiamenti drastici nella battaglia per il Donbass. I combattimenti più feroci sono a Sievierdonetsk e in tutte le città e comunità vicine, come prima. Le perdite, purtroppo, sono dolorose. Ma dobbiamo resistere. Si tratta del nostro stato. È fondamentale resistere lì, nel Donbass". Lo ha detto, nel suo ultimo intervento Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 7:00 | Londra: "I russi controllano buona parte di Severodonetsk"

"Dopo un mese di intensi combattimenti, i russi controllano la maggioranza di Severodonetsk e le truppe di Mosca si concentrano sull'impianto Azot fino a quando i combattenti ucraini resisteranno nei bunker". Lo si legge nell'ultimo report sulla guerra in Ucraina diramato dai servizi segreti della Gran Bretagna.