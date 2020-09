Russia, il mistero dell'"uomo che ha smesso di invecchiare"

In Russia è di recente emersa la storia dell’“ uomo che ha smesso di invecchiare ”. Il 32enne Denis Vashurin dimostra infatti l'età di un adolescente, dato che il suo corpo ha inspiegabilmente cessato di crescere quando aveva 13 anni. L’adulto con l’aspetto da adolescente ha ultimamente raccontato la sua singolare storia personale nel corso di un’intervista realizzata dal canale YouTube Vasya na sene. Un caso totalmente opposto a quello del 32enne è la vicenda di Harry, bimbo dello Yorkshire che invecchia 5 volte più rapidamente del normale.

In tale video-confessione, Denis, residente nel circondario federale dell'Estremo Oriente di Russia, nel territorio del Litorale, ha appunto ammesso di non sapere perché il suo corpo non stia crescendo parallelamente alla sua età anagrafica, senza però confermare se stia stato o meno sottoposto all’attenzione di qualche specialista.

Egli ha allora ricostruito i primi momenti in cui ha preso a percepire la particolarità di quanto gli stava capitando. Nel dettaglio, è dall’età dell’asilo che Denis ha iniziato a notare che cresceva più lentamente degli altri bambini.

Tale singolare fenomeno, ha rimarcato, non gli avrebbe però creato problemi né nell’interazione con i suoi coetanei né per quanto riguarda il rendimento scolastico, dato che aveva buoni voti, anche in educazione fisica, e per alcune cose era anche più bravo dei suoi compagni di classe.

Tuttavia, a un certo punto, si è reso conto che non sarebbe mai stato uguale agli altri a causa del proprio anormale sviluppo fisico. Di conseguenza, ha cominciato a divenire preda di un profondo disagio: “ Ho pensato a come sarebbe stato tutto, come sarebbe stata la mia vita, quanto sarebbe stato difficile per me ”.

Il primo e immediato problema con cui Denis deve scontrarsi attualmente, ha rivelato agli intervistatori, è il fatto che le persone non credono che lui effettivamente abbia 32 anni. A tale proposito, egli ha raccontato la seguente disavventura capitatagli: una volta è stato fermato da un ispettore del traffico, che sospettava che Denis fosse un minore e che avesse incollato la foto della propria faccia da adolescente sulla carta d'identità di un adulto. Quando il funzionario ha finalmente controllato nell’apposito database l’età del soggetto fermato, l'ufficiale ha scherzato su quanto Denis sembrasse giovane.

L’intervistato ha quindi evidenziato di sentirsi profondamente infastidito in situazioni come quella appena descritta, in cui deve soddisfare le curiosità della gente circa la sua età e il suo aspetto inventandosi le più disparate spiegazioni.

Per evitare di divenire bersaglio di fastidiose domande da parte dei curiosi, Denis, ha aggiunto nell’intervista, preferisce vivere nel proprio villaggio di origine, lontano da occhi indiscreti. In tale comunità dell’est della Russia, dove tutti si conoscono, il 32enne si sente protetto, dato che nessuno degli abitanti del posto gli fa domande sulla sua particolarità fisica. Egli, che ha una fidanzata e lavora in una società di fornitura di elettricità, ha infine sottolineato che ama trascorrere il suo tempo libero in solitudine, ossia nella foresta, a caccia o pescando.