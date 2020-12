Russia, ragazza attratta dagli oggetti "sposa" una valigetta

Sta destando scalpore in Russia la storia di una 24enne che si è letteralmente “ innamorata di una valigetta ”, fino ad arrivare a “ sposarla ”. La ragazza in questione si chiama Rain Gordon e proverebbe un’attrazione irresistibile nei confronti degli oggetti, piuttosto che verso gli uomini. Lei avrebbe incontrato il suo futuro “ marito inanimato ” nel novembre di cinque anni fa, all’interno di un negozio di ferramenta. Proprio mentre Rain stava dando un’occhiata agli articoli del negozio citato, in cerca di materiale utile per un suo servizio fotografico, sarebbe appunto scattata la scintilla tra lei e una valigetta di metallo lì esposta, che la 24enne avrebbe poi chiamato “ Gideon ”.

Appena posati gli occhi su quella valigetta in vendita presso il ferramenta in quesitone, sarebbe maturata nella ragazza la volontà di sposare il medesimo oggetto. Lei ha ultimamente giustificato, tramite i social, l’attrazione incriminata affermando di essere “ oggettofila ”, definendo l’insolito sentimento come una forma di passione erotica nei confronti delle cose. Relativamente ai suoi gusti sessuali, la 24enne, di professione insegnante di scuola materna e residente a Mosca, ha quindi precisato alla stampa: “ La mia passione per gli oggetti è iniziata all'età di otto anni. Fin dalla mia infanzia credevo che gli oggetti avessero un'anima così come tutto ciò che ci circonda. Credo nell'animismo, e cioè che ci sia vita in ogni cosa ”. Lei ha inoltre raccontato, per rimarcare la sua irreprimibile passione verso gli oggetti, di avere avuto in passato relazioni con diversi uomini, ma, alla fine, non ha potuto sconfiggere la propria inclinazione a essere attratta più dagli oggetti che dalle persone, nonché a sentirsi più appagata nelle sue relazioni con le cose apparentemente inanimate che in quelle interpersonali: “ Non mi sono mai trovata con una persona che potesse oscurare la mia attrazione per Gideon o riempire il mio cuore nello stesso modo in cui ci riusciva lui. L'ho sempre scelto e lo sceglierò sempre. Per me, gli oggetti, anche se non mi piace molto usare questa parola, sono davvero migliori delle persone ”.

Rain e Gideon, a coronamento del loro amore sbocciato cinque anni fa, si sono sposati a giugno di quest’anno, con una vera e propria cerimonia celebrata in diretta sul web da un amico, con tanto di testimoni e fedi nuziali. Tale sposalizio ha letteralmente spinto al settimo cielo la 24enne, che, riguardo ai primi passi della relazione tra la stessa e il futuro marito inanimato, ha dichiarato: “ Non mi sarei proprio aspettata che saremmo finiti insieme. Mi piaceva, certo, ma nulla di più. Ma poi ho iniziato a capire che con Gideon c’era qualcosa che andava oltre. Mi sono resa conto che, poco alla volta, mi stavo innamorando. E così è arrivato il primo abbraccio e il primo bacio ed abbiamo iniziato a passare più tempo insieme di sera e di notte ”.