Saggezza cinese nei 24 termini solari: dall’Inizio dell’estate al Calore maggiore

L’inizio dell’estate, “Lixia” in cinese, è il settimo dei ventiquattro termini solari del calendario tradizionale cinese. In quel giorno la “coda” della costellazione dell’Orsa Maggiore indica esattamente il sud-est, e tutte le piante crescono. In astronomia, l’inizio dell’estate è il segno che la primavera sta per essere salutata. La gente considera l’inizio dell’estate come un importante termine solare durante il quale la temperatura aumenta in modo significativo: l’estate calda si avvicina, i temporali aumentano e le colture iniziano il loro periodo di picco.

Germogli di grano

Germogli di grano: “Xiaoman” è il secondo termine solare dell’estate e cade ogni anno verso il 21 maggio. Xiaoman significa che i semi delle colture estive cominciano a riempirsi, ma non sono ancora maturi, quindi sono solo “leggermente pieni”, non lo sono ancora completamente. Ciò indica il preludio al raccolto e l’inizio dell’annuale “Raccolto estivo, semina estiva, e gestione estiva del campo”.

Granaglie nella spiga

Granaglie nella spiga: “Mangzhong” è il nono dei ventiquattro termini solari del calendario cinese tradizionale e cade tra il 5 ed il 7 giugno. Il carattere “mang” indica la barba dei cereali come il grano, ed è riferito alla raccolta dei loro chicchi, mentre “zhong” indica l’atto del “piantare”, e si riferisce alla stagione della semina di colture tipo riso, miglio, ecc. “Mangzhong” è il periodo sia della raccolta che della semina, e indica l’inizio di un’intensa attività nei campi.

Solstizio d'estate

Anche il Solstizio d’estate, “Xiazhi” in cinese, è uno dei ventiquattro termini solari e cade ogni anno tra il 21 e il 22 giugno del calendario gregoriano. Nell’emisfero boreale, il Solstizio d’estate è il giorno più lungo dell’anno. In questo periodo, la temperatura nella maggiore parte della Cina è relativamente alta, l’irraggiamento del sole è abbondante e le colture crescono rapidamente. Le precipitazioni di questo periodo hanno un grande impatto sulla produzione agricola e si dice che “la pioggia del Solstizio d’estate vale come oro”.

Calore minore

“Xiaoshu”, il “Calore minore”, è l’undicesimo dei ventiquattro termini solari, e significa che i giorni caldi sono alle porte, ma non è ancora il periodo più caldo dell’anno. Durante il periodo di “Calore minore”, più della metà della Cina è già entrata nel caldo dell’estate. È anche il periodo dell’anno con la più alta quantità di precipitazioni, e le colture in tutto il Paese entrano nella loro fase più florida.

Calore maggiore

Il termine solare “Dashu”, “Calore maggiore”, è il periodo più caldo dell’anno. Le temperature sono alte, le colture crescono ancora più velocemente e il mondo è pieno di vitalità. Secondo un vecchio adagio, durante questo periodo “La gente salta in casa per il caldo”, ma il riso ride nei campi”. L’antico poema che recita: “Il Calore maggiore è come un’officina fumante, il crinale è caldo, il vento è caldo e gli uccelli e gli animali si nascondono” descrive vividamente le caratteristiche climatiche di questo termine solare.