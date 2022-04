"Sai cosa dice?". La barzelletta di Putin che ora gela gli oligarchi

Ha suscitato una certa curiosità tra il pubblico un video trasmesso al termine della puntata di Report dello scorso 11 aprile: nelle immagini diffuse nel corso della trasmissione televisiva, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin intratteneva i presenti con una barzelletta avente come oggetto le vicende di un oligarca russo in difficoltà economiche.

" Vi voglio raccontare la storia di un oligarca che perde tutto. Può accadere di andare in banca rotta, no? Allora, questa è una vecchia storiella ", esordisce il capo del Cremlino durante il suo intervento al Valdai Discussion Club, think tank e forum di discussione con sede a Mosca. " Un oligarca va in rovina e parla con la moglie: 'Sai, dovremmo vendere tutto, le auto di lusso e comprare un’utilitaria'. E lei: 'Sì, sì, va bene'. Lui: 'Dovremmo anche lasciare le ville, la dacia e andare a vivere in periferia'. E la moglie: 'Va bene, va bene'. L’oligarca: 'Ma tu cara mi amerai ancora?'. 'Ti amerò, certo, e mi mancherai tanto '".

Al termine della barzelletta tutti i presenti scoppiano a ridere, ma si trattava di altri tempi. Il video è stato trasmesso a chiusura della trasmissione Report andata in onda di ieri, puntata dedicata principalmente ad un'inchiesta sul gas russo e sulla grande necessità che il nostro Paese ha di questo combustibile. Il significato appare chiaro: le sanzioni disposte dai paesi europei, fra i quali figura anche l'Italia, nei confronti della Russia e dei suoi uomini più ricchi potrebbero davvero aver creato delle difficoltà anche ingenti a certi imprenditori. Ed ecco che certe barzelle, adesso, potrebbero non far più tanto ridere quegli oligarchi russi protagonisti della storiella di Vladimir Putin.