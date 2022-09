Samantha Cristoforetti comandante della Stazione Spaziale Internazionale

" Sono onorata della mia nomina a comandante. Non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare una squadra molto capace in orbita ". Queste le prime parole dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, dopo la notizia resa nota dall'Esa (l'Agenzia Spaziale Europea, ndr) della sua nomina a comandante della Stazione Spaziale Internazionale.

A decidere il ruolo, sono stati congiuntamente tutti e cinque i partner della Iss, ossia le agenzie spaziali di Stati Uniti (Nasa), Russia ( Roscosmos), Europa (Esa), Giappone (Jaxa) e Canada (Csa). Un grande onore per l'Italia che con la Cristoforetti ha alzato l'asticella del prestigio mondiale, perché sarà anche la prima donna europea ad avere questo ruolo.

Dall’inizio della missione Minerva, nell’aprile scorso, Samantha Cristoforetti è stata al comando del segmento occidentale della Iss, chiamato United States Orbital Segment (Usos), che comprende la parte americana, europea, giapponese e canadese della Stazione Spaziale. Il passaggio di consegne, lo scambio del testimone, sarà con il comandante russo Oleg Artemyevinforma, previsto il 28 settembre. Al momento non si conosce ancora il periodo in cui rimarrà in carica l'astronauta italiana.

La Cristoforetti sarà il quinto comandante europeo della Stazione Spaziale: prima di lei hanno rivestito il ruolo gli astronauti Esa Frank De Winne, Alexander Gerst, il connazionale Luca Parmitano e Thomas Pesquet. " La scelta per il ruolo di comandante dimostra chiaramente la fede e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell’Esa ", ha commentato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale europea Josef Aschbacher. " Durante la sua missione su Minerva ha contribuito notevolmente ai successi scientifici e operativi della Stazione e prevedo che continuerà a prosperare sotto il suo comando ".