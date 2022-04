Scontro a fuoco tra i palazzi: l'incubo a Mariupol

La guerra in Ucraina va avanti da ormai due mesi e una manciata di giorni ma è quando assistiamo ai video, oltre che a foto e fermi immagine che mostrano la realtà dei fatti, che precipitiamo con la mente nell'incubo che laggiù stanno vivendo tutti, ucraini e russi, con perdite altissime ogni giorno che passa. Il video pubblicato da Repubblica mostra lo scontro a fuoco tra i due eserciti a Mariupol, uno degli epicentri più importanti del conflitto. Il teatro della tragedia questa volta non c'è l'acciaieria Azovstal e non sono ucraini ma russi che provano a nascondersi tra le viscere di un palazzo ormai completamente sventrato.

Il soccorso al soldato colpito

In fila indiana, una decina di soldati corrono da un palazzo all'altro quando all'improvviso viene esplosa una raffica di colpi che colpisce in pieno il penultimo di loro, che cade sul terreno. Tutti gli altri sono già dentro, al sicuro, ed è l'ultimo combattente a chiudere la fila che trascina con sè il compagno cercando di metterlo al riparo da eventuali altri colpi di arma da fuoco che potrebbero esserci da un momento all'altro. Chi riprende il video grida qualcosa in lingua russa, forse per avvisare i soldati del ferimento del compagno, tant'é che un paio escono dal palazzo in cui si erano rifugiati per provare a prestare soccorso. Nel frattempo, individuati gli avversari, dall'interno i russi rispondono al fuoco: è tutto un frastuono incredibile di colpi di arma da fuoco che non finisce più.

Nell'agghiacciante filmato di quasi due minuti e mezzo si vede anche che, il soldato che ha provato a trascinare il compagno colpito, viene colpito a sua volta ma riesce a cavarsela. Nulla da fare, invece, per l'altro combattente che rimane a terra, inerme, senza mai dare alcun segnale di vita. Per provare a prendere tempo e proteggere il soldato ancora in vita, i russi lanciano alcuni fumogeni così da non dare punti di riferimento a chi li sta puntando e mettere in salvo l'uomo ferito ma ancora vivo. A fine video si vede un carro armato giungere nel luogo della vicenda probabilmente per dare aiuto e portare in salvo gli altri soldati.

Cosa succede a Mariupol