La scoperta di Plutone 90 anni fa: il dio diventato un pianeta (nano)

Esattamente 90 anni fa, il mondo ha scoperto l'esistenza di Plutone. Era il 18 febbraio del 1930, quando l'astronomo americano Clyde Tombaugh osservò quello che fino al 2006 venne considerato il nono pianeta del sistema solare.

Tombaugh si era appassionato all'astronomia fin da ragazzo, tanto che aveva construito alcuni telescopi amatoriali, con cui osservava il cielo, alla ricerca dei pianeti. Nel 1929, entrò all'osservatorio di Flagstaff, in Arizona, dopo aver fatto vedere al direttore gli schizzi che realizzava, riproducendo ciò che osservaca con il telescopio. Per guardare il cielo, l'astronomo usò una macchina innovativa, che confrontava lastre fotografiche, per notare spostamenti rispetto allo sfondo delle stelle. Proporio grazie a questa tecnica scoprì, nel 1930, l'esistenza di Plutone.

In realtà, come ricorda Agi, la presenza di un altro pianeta era stata già teorizzata da Percival Lowell che, nel 1905 aveva osservato delle deviazioni nelle orbite di Nettuno e Urano, che facevano pensare che l'attrazione gravitazionale di un altro oggetto si trovasse vicino ai due pianeti. Poi, predisse anche la sua posizione, ma non riuscì mai a trovare il "Pianeta X".

Poi, nel 1930, la scoperta. " Improvvisamente - raccontò Tombaugh- mi balzò agli occhi un oggetto di quindicesima magnitudine. Eccolo, mi dissi. Un'emozione incredibile mi travolse: questa sarebbe stata una scoperta storica. Mi diressi subito nell'ufficio del direttore. Cercando di controllarmi, entrai nell'ufficio ostentando indifferenza. 'Dr. Slipher, ho trovato il suo Pianeta X '". Il pianeta venne trovato il 18 febbraio, ma la notizia venne resa nota il 13 marzo, per farla coincidere con la data di nascita di Lowell. Il primo maggio dello stesso anno, venne annunciato il nome Plutone: un omaggio al dio romano dell'oltretomba e allo stesso Lowell, dato che le prime due lettere del nome del nano pianeta sono le iniziali del cognome e del suo nome del suo "padre teorico".