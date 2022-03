"Se non restituisce i soldi...". Cosa rischia ora il principe Andrea

Il principe Andrea è nei guai. Sebbene abbia sempre dichiarato di non aver mai avuto niente a che fare con Virginia Giuffrè, ha intrapreso la strada dell'accordo stragiudiziale in base al quale è stato chiamato a versare una cifra che, sebbene non sia stata resa nota, si aggirerebbe tra i 7 e i 12 milioni di sterline. Soldi che, al momento, il principe Andrea non ha. Ma il figlio della regina Elisabetta II non ha nemmeno un lavoro, pertanto, nonostante il blasone, non può ottenere un prestito bancario. Per questo motivo l'unica sua ancora di salvezza è la famiglia, nelle persone della mamma e del fratello. Ma tutto ha un costo e se il principe Andrea non restituirà il prestito potrebbe avere pesanti ripercussioni nel suo futuro.

La famiglia reale sull'argomento è piuttosto restia a rilasciare dichiarazioni. Anzi, nessuno ha mai proferito parola sullo spinoso caso Epstein. Certo, la regina e il principe Carlo l'hanno estromesso da ogni incarico e dalla famiglia reale e si sono dissociati da lui, ma pubblicamente non si sono mai esposti. Anche da Buckingham Palace e dal castello di Windsor trapelano poche indiscrezioni, anche se qualcuno, contravvenendo alle indicazioni fornite dalla regine e dal suo entourage si lascia spesso sfuggire qualche dettaglio. Ed è, infatti, dagli ambienti vicini alla regina che è trapelato un dettaglio sugli accordi tra il principe Andrea, la regina Elisabetta e il principe Carlo.

Il Messaggero riferisce che nel caso in cui il principe Andrea non restituisca i soldi a suo fratello e alla regina verrà definitivamente estromesso dal testamento di Elisabetta II. Il secondogenito della regnante inglese ha un solo modo per rientrare del prestito fatto dalla sua famiglia: vendere lo chalet in Svizzera che, al momento, ha un valore di mercato stimato in 17 milioni di sterline. Per il momento, però, nessun acquirente sembra essersi fatto concretamente avanti per concludere la transazione.

Nel frattempo The Sun rivela che il principe Andrea questa mattina è stato visto guidare sui viali del castello di Windsor, dove probabilmente si è recato per fare visita a sua madre, appena guarita dal contagio da Coronavirus. Non è escluso che i due abbiano affrontato il problema e che abbiamo trattato ulteriori dettagli dell'accordo economico.

Nel pomeriggio è stato reso noto che il principe Andrea ha versato l'indennizzo a Virginia Giuffre in base all'accordo raggiunto. La cifra, secondo i media inglesi, sarebbe stata confermata in 12 milioni di sterline.