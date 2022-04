"Se continuate a resistere vi elimineremo tutti": Mariupol sotto assedio

Cresce la tensione a Mariupol. Ieri, il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver " ripulito completamente l'area della città di Mariupol da tutti i miliziani del battaglione Azov, dei mercenari stranieri e delle truppe ucraine ". L'unica sacca di resistenza ucraina, composta da 2500 uomini, si sarebbe asserragliata nell'acciaieria di Azovstal. L'annuncio del Cremlino ha fatto seguito a quello di Volodymyr Zelensky, che nel pomeriggio di ieri aveva indicato proprio Mariupol come linea rossa, tanto da minacciare che l'eliminazione degli ultimi resistenti " metterà fine a qualsiasi negoziato di pace " con Mosca.

Nel corso della notte, il ministero della Difesa russo aveva emanato un ultimatum alle forze ucraine che stanno ancora combattendo nell'assediata Mariupol, intimando loro di deporre le armi a partire dalle 6 ora di Mosca (le 5 in Italia), " garantendo loro la conservazione della loro vita ", si legge nella nota riportata da Tass, che ha diffuso anche la tabella di marcia prevista per il completamento dell'operazione. Le truppe ucraine, però, non hanno dato seguito all'ultimatum russo, tanto che il ministro della Difesa è tornato a tuonare contro la resistenza per chiederne la resa.

" Se continuano a opporre resistenza, saranno tutti eliminati ", è il messaggio inviato alla resistenza ucraina asserragliata nell'acciaieria Azovstal di Mariupol allo scadere dell'ultimatum. Lo riporta l'agenzia russa Interfax, citando il portavoce del ministero Igor Konashenkov. " Al gruppo di forze ucraine, accerchiato e bloccato nell'acciaieria, è stato offerto di deporre volontariamente le armi e di arrendersi per salvare le loro vite ", riporta ancora la nota, che accusa Kiev di aver impedito ai suoi soldati di deporre le armi, " ordinando ai nazisti del Battaglione Azov di sparare a chiunque abbia intenzione di deporre le armi ". Queste sono le parole del ministero della Difesa russo riportate dall'agenzia di Mosca Ria Novosti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisce " disumana " la situazione nella città portuale assediata. " La situazione in città rimane la più grave possibile. Semplicemente disumana. La Russia sta deliberatamente cercando di distruggere tutti coloro che sono lì a Mariupol ", ha aggiunto il presidente, che è tornato a chiedere armamenti pesanti e aerei ai Paesi occidentali, " oppure serve un percorso negoziale in cui anche il ruolo dei partner sia decisivo ".

Intanto l'Ucraina paventa l'ipotesi che nelle prossime ore i russi possano sbarcare a Mariupol. " Nelle ultime 24 ore il nemico ha lanciato attacchi aerei su Mariupol, ci sono stati assalti al porto. Verifichiamo anche le informazioni sui preparativi nemici per un'operazione di sbarco navale... Mariupol tiene duro, le Forze Armate la difendono con forza. È importante rendersi conto del ruolo di Mariupol adesso, perché, di fatto, adesso è uno scudo che difende l'Ucraina. Tutte le truppe russe sono ammassate lì, non vanno oltre, in altre regioni dell'Ucraina ", ha dichiarato il viceministro della Difesa ucraina, Hanna Malyar.