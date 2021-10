Austria, il cancelliere Kurz si dimette

Sebastian Kurz, il cancelliere austriaco indagato per favoreggiamento della corruzione, ha rassegnato le dimissioni. A darne notizia è il quotidiano online DiePresse e le maggiori agenzia stampa internazionali. Secondo quanto confermano fonti a vario titolo, l'incarico sarà affidato temporaneamente al ministro degli esteri Alexander Schallenberg. "Il bene del Paese viene prima di me" , ha spiegato Kurz nel corso della conferenza stampa di sabato pomeriggio 9 ottobre.

L'indagine per favoreggiamento della corruzione

Nei giorni scorsi era trapelata la notizia di un'indagine che coinvolge il cancelliere austriaco con l'ipotesi di reato per favoreggiamento della corruzione. Secondo quanto trapelato dalla stampa estera, le investigazioni riguarderebbero alcune anomalie riscontrate nella gestione dei fondi pubblici che il leader dell'ÖVP avrebbe veicolato con finalità partitiche. Nello specifico, l'inchiesta ordinata dell'Ufficio del Procuratore per l'Economia e la Corruzione (WKStA) sarebbe incentrata su alcuni sondaggi commissionati con i soldi pubblici quando Kurz era ancora ministro degli Esteri. I sondaggi sono stati divulgati sul quotidiano Oesterreich e attraverso il canale televisivo Oe24, organi di stampa appartenenti alla famiglia Fellner.

Oltre al cancelliere austriaco, sono indagati gli editori Helmuth e Wolfgang Fellner, l'ex ministro delle finanze, Sophie Karmasin, ed alcuni stretti collaboratori del capo di governo tra i quali spiccherebbe il nome di Stefan Steiner, braccio destro di Kurz, e Gerald Fleischmann, direttore generale della comunicazione della cancelleria.

Le dimissioni