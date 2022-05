Lo scoppio e poi le fiamme: 11 neonati perdono la vita nel reparto pedriatico

Undici neonati sono morti a causa di un incendio scoppiato nel reparto neonatale dell'ospedale Mame Abdou Aziz Sy Dabakh della città di Tivaouane, nel Senegal occidentale.

La notizia è stata diffusa questa mattina con un tweet dal presidente del Paese, Macky Sall.

Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion. — Macky Sall (@Macky_Sall) May 25, 2022

Nel post si leggono le parole: "Ho appena appreso con dolore e sgomento della morte di 11 neonati nell'incendio del reparto neonatale dell'ospedale pubblico. Alle loro madri e alle loro famiglie, esprimo la mia più profonda solidarietà".

La tragedia è avvenuta, secondo il politico senegalese Diop Sy, a causa di un corto circuito che ha provocato lo scoppio e poi le fiamme. Secondo i testimoni, presenti sul posto al momento dell'incidente, sembra che il fuoco si sia diffuso molto rapidamente, impedendo ai medici e ai sanitari di salvare la vita alle piccole vittime. Dal primo bilancio sembrerebbe che i neonati morti siano undici, ma c'è ancora molta concitazione nella zona. Il sindaco della città, Demba Diop, ha riferito anche che sono stati salvati tre bambini subito portati in un luogo sicuro per essere medicati.

Secondo i media locali che stanno aggiornando minuto per minuto i cittadini, l'ospedale Mame Abdou Aziz SY Dabakh era appena stato aperto dopo essere stato inaugurato di recente.

I fatti di Tivaouane sono solo gli ultimi di una lunga lista di incidenti in strutture sanitarie pubbliche in Senegal, costruite con materiali precari che vanno a incidere sulla sicurezza delle persone. Un incidente simile si è verificato nella città settentrionale di Linguere lo scorso aprile, quando è scoppiato un incendio in un ospedale che ha ucciso quattro neonati. Il sindaco della città in quell'occasione aveva denunciato un guasto elettrico in un condizionatore d'aria nel reparto maternità.